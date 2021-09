Bundestagswahl-Liveticker: Das sind die ersten Ergebnisse in Oberhavel und im Havelland

Katrin Wussow (l.) und Stefanie Kelly aus Falkensee arbeiten heute gleich in zwei Schichten als ehrenamtliche Wahlhelferinnen in Falkensee. Zunächst waren die beiden langjährigen Freundinnen in der Frühschicht im Wahllokal in der Oberschule Falkensee im Poetenweg im Einsatz. Katrin Wussow engagiert sich bereits seit 20 Jahren als Wahlhelferin. "Meine erste Wahl habe ich mit 16 Jahren gemacht", erinnert sie sich. Ihre Mutter habe sie damals mitgenommen. "Sie arbeitet in der Stadtverwaltung im Standesamt. Damals wurden Helfer gesucht und so fing es für mich an." Heute ist die 36-Jährige als Wahlvorstand im Poetenweg eingesetzt. Dort sind gleich drei Wahllokale in der Cafeteria der Schule eingerichtet - 30, 31 und 32.



Am Abend steht für die beiden Frauen der zweite Einsatz am Wahltag an. "Den Nachmittag verbringen wir mit unseren Familien, ehe es am Abend zur Auszählung geht", sagen sie. Die Stimmung unter den Wählern sei prima, "alle sind sehr nett und freundlich, halten sich an die Coronaregeln", berichten sie. Beim Bürgerentscheid zum Falkenseer Hallenbad sei die Stimmung wesentlich aggressiver gewesen, erinnern sich die beiden an den Wahltag im November vergangenen Jahres. Ein Sicherheitsmitarbeiter kontrollierte am Eingang den Zugang, da immer nur zwei, drei Leute gleichzeitig in die Wahllokale dürfen. So hieß es zwischenzeitlich gar im Poetenweg, Schlange stehen.



"Die Wahlbeteiligung war den ganzen Vormittag schon richtig gut. Es ging hintereinander weg, die Zeit verging total schnell, wir hatten nichtmal groß Zeit, was zu essen oder mal kurz Pause zu machen", berichtet Stefanie Kelly. Dabei hatten sie sich extra mit Kaffee und Snacks eingedeckt. Den vollgepackten Korb nahmen sie wieder mit nach Hause.