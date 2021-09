Spaatz

Auf Wahlplakaten zeigen die meisten Politiker großflächig ihr Konterfei. Anders Uwe Feiler, der in Spaatz im Ländchen Rhinow lebt und zum dritten Mal für den Wahlkreis 58 kandidiert. Statt im Jackett zeigt er sich in Arbeitskleidung und mit einem breiten Lächeln auf einem Traktor sitzend. Dazu der Spruch: „Ich acker weiter für Sie!“

Der Traktor kommt dabei nicht von ungefähr. Denn Feiler ackert nicht nur im Bundestag, sondern seit 30 Jahren auch auf dem Hof seiner Eltern in Spaatz. Seit 1991 lebt Feiler hier.

Obwohl er in Niedersachsen geboren wurde und aufwuchs, bezeichnet er sich selbst als Brandenburger. Hier habe er seine Wurzeln und hierher kehrte er, wie er sagt, „nach 26 Jahren im Exil“ zurück. Von Beginn an half er auf dem Hof, den die Familie nach der Wende wieder übernahm, mit. Bis vor einem Jahr bauten Feilers hier noch Spargel an. So entstand auch das Bild, das nun überall im Wahlkreis hängt, bei der Spargelernte.

Das Motiv zeigt Wirkung, es prägt sich ein. Nicht selten hört Feiler den Satz: „Ach, das ist der mit dem Traktor“. Ja, er ist der mit dem Traktor. Er ist aber auch dreifacher Vater, seit 2013 Mitglied im Bundestag, seit Ende 2019 parlamentarischer Staatssekretär der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und sitzt seit 2008 im havelländischen Kreistag. Die damit verbundenen Aufgaben ruhen auch im Wahlkampf nicht, weshalb seine Frau Gabriele ihn derzeit seltener zu Gesicht bekommt.

Auf Wahlkampftour um 5 Uhr am Bahnhof

Um die Wähler zu überzeugen, steht Feiler schon mal um 5 Uhr am Bahnhof in Gransee, um mit Pendlern ins Gespräch zu kommen. Auch vor Supermärkten und auf Wochenmärkten trifft man ihn an.

Er besucht Unternehmen oder läuft von Haustür zu Haustür, um Wählern zu erklären, wofür er steht, aber auch, um zuzuhören. „In den Gesprächen ist oft eine große Unsicherheit zu spüren. Corona spielt eine große Rolle. Zudem wissen viele noch nicht, was sie wählen sollen“, berichtet Feiler.

Was ihn ärgert: In den letzten Wochen habe man weniger über Themen und viel mehr über Personen diskutiert. „Wir sind nicht in den USA, wir wählen den Kanzler nicht direkt. Das macht der Deutsche Bundestag“, betont der erfahrene Politiker. Hierzulande wähle man Parteien, deshalb müsse man sich mit den Inhalten beschäftigen und da gebe es durchaus Unterschiede.

Die drei wichtigsten Themen für Feiler

Die drei wichtigsten Themen für ihn sind der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Der müsse deutlich schneller als bislang geplant erfolgen. Auch die Taktung müsse verdichtet werden. Die Beseitigung der Weltkriegsbomben in Oranienburg steht für ihn ebenfalls ganz oben auf der Liste.

Hier läuft gerade die Mitfinanzierung des Bundes aus. Feiler will sich dafür einsetzen, dass diese verlängert wird. Und er will für den Ausbau der Bundesstraße 96 kämpfen und sich hier für die Westumfahrung von Fürstenberg einsetzen.

Dass er auch mal wegen nicht brennender Straßenlampen angesprochen wird, nimmt Feiler gelassen. Er kann verstehen, dass nicht alle Bürger wissen, welche Aufgaben Bundessache sind und welche in die Verantwortung der Länder oder Kommunen fallen. In Gesprächen mit Wählern gehe es oft um kommunalpolitische Themen. Das sei auch ok, denn am Ende würden Bürger von der Politik Lösungen erwarten, egal, wer zuständig ist.

Zur Person Uwe Feiler wurde im November 1965 in Winsen an der Luhe in Niedersachsen geboren. 1985 legte er am Gymnasium seiner Heimatstadt das Abitur ab. Danach studierte er Finanzwissenschaften in der Finanzverwaltung Niedersachsen und schloss 1988 als Diplom-Finanzwirt ab. 1991 übernahm er eine Stelle in der Finanzverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt. Seit 2005 ist Uwe Feiler Mitglied der CDU, seit 2007 gehört er dem Vorstand der CDU Havelland an und ist hier seit 2011 stellvertretender Vorsitzender. Mitglied im Kreistag Havelland ist er seit 2008 und im Bundestag sitzt Feiler seit 2013.

Darauf hinzuweisen, dass der Bund nicht zuständig ist, hält er für falsch. Stattdessen sollte man als Politiker die Kommune auf das Problem hinweisen. Hier zeige sich, wie wichtig die Vernetzung zwischen den einzelnen politischen Ebenen bis hin zur europäischen ist.

A propos Europa – auf Urlaub im Ausland hat Norwegen-Fan Uwe Feiler dieses Jahr verzichtet. Stattdessen tankte er im heimischen Garten und an der Havel mit der Angel in der Hand Kraft. Das sei sein Ausgleich zum politischen Alltag, durch den ihn auch seine Frau begleite. Uwe Feiler bezeichnet sie liebevoll als seine große Hilfe und größte Kritikerin. Sie berate ihn nicht nur in Sachen Kleidung. „Wir diskutieren auch inhaltlich. Gabi ist eine politisch sehr interessierte Frau.“

In Falkensee verschwinden 120 Plakate

Im Wahlkampf stimmt sie sogar Termine mit den Ortsverbänden ab, bäckt Kuchen für Vorort-Termine und sorgt dafür, dass Plakate geliefert werden, wenn irgendwo welche fehlen, wie zuletzt in Falkensee. Dort verschwanden 120 Stück. Feiler reagierte mit einem Facebook-Post und wies daraufhin, dass Diebstahl nicht nötig sei. Sein Team verschicke bei Interesse gern handsignierte Exemplare.

Uwe Feiler wurden im Westen sozialisiert, seine Frau im Osten. Der Spaatzer sieht darin einen Vorteil, weil seine Gabi ihm so manchmal helfe zu verstehen, wie die Menschen im Osten ticken. Geht es um Politik, sind sich die beiden nicht in allen Fragen einig, in Sachen Frauenquote aber schon.

„Wir müssen daran arbeiten, mehr Frauen in Politik zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass das mit einer Quote oder einem Paritätsmodell zu lösen ist. Man muss Frauen dafür begeistern und ihnen entsprechende Möglichkeiten und Chancen bieten. Auch der Mann kann die Kinder betreuen oder es müssen entsprechende Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden“, sagt Feiler. Aber das ist ja Aufgabe der Länder.

Von Christin Schmidt