Bundestagswahl im Oberhavel-Norden: Auferstehung für die SPD, Desaster für die CDU

Oberhavel

Bei der Bundestagswahl war in den Gemeinden des Oberhavel-Nordens ein deutlicher Stimmungsumschwung zu spüren. War vor vier Jahren noch die CDU der klare Wahlgewinner, stürzte die Partei beispielsweise in der Stadt Zehdenick von knapp 30 Prozent auf nur noch 15,7 Prozent ab. Die SPD erlebte dagegen eine kleine Auferstehung. Votierten bei der Bundestagswahl vor vier Jahren nur noch 21,5 Prozent der Wähler für die SPD waren es diesmal 34,1 Prozent. Die AfD legte in Zehdenick leicht zu und kam diesmal auf 22,7 Prozent, vor vier Jahren lag sie in der Havelstadt bei 20,2 Prozent.

In der Stadt Fürstenberg das gleiche Bild, die SPD kam diesmal dort auf 31,3 Prozent, 13,5 Prozent mehr als vor vier Jahren. Die CDU stürzte hingegen auf 17,1 Prozent ab, 12,2 Prozent weniger. Die AfD dagegen blieb stabil bei 21,5 Prozent (21 Prozent, 2017). Und auch in der Stadt Gransee lag die SPD diesmal mit 30,5 Prozent klar vor den anderen Parteien, es folgte der AfD (23,5 Prozent) und der CDU (16,1 Prozent).

Die Linke hat in allen drei Städten deutlich verloren. In Gransee kam sie auf 9,3 Prozent (Minus 7,2 Prozent), in Fürstenberg auf 7,6 Prozent (Minus 1 Prozent) und in Zehdenick auf 6,6 Prozent (Minus 8,8 Prozent.

Interessant auch ein Blick auf die Stärke der AfD in einzelnen Dörfern der Region. In Sonnenberg kam die Partei auf 31,6 Prozent und legte im Vergleich zur Bundestagswahl vor vier Jahren um 10,3 Prozent zu. Sie war dort stärkste Kraft. Im Zehdenicker Ortsteil Marienthal kam die AfD auf 31,9 Prozent und in Bredereiche sogar auf 35,9 Prozent.

Von Andreas Fröhlich