Oberhavel

Die MAZ-Redakteure haben gerade erst den Rückblick auf das alte Jahre veröffentlicht, da schauen sie auch schon wieder auf die neuen zwölf Monate. Schon jetzt stehen einige wichtige Ereignisse fest. Anderes wird sich erst im Laufe des Jahres ergeben. Noch nicht klar ist, wie sich die Corona-Pandemie auf das Leben in Oberhavel auswirken wird und ob sie nicht vielleicht sogar in diesem Jahr ihr Ende nimmt. An dieser Stelle mal ein kleiner Bilderblick auf 2022.

Kultsänger singt im Wohnzimmer

Matthias Reim bei seinem Auftritt in Quelle: Robert Roeske

, sang Matthias Reim in den Neunziger Jahre und wurde damit zum absoluten Schlagerstar in Deutschland. Millionenfach verkaufte Tonträger machen den mittlerweile 64-Jährigen zu einem der erfolgreichsten deutschen Interpreten. Auch in Oranienburg ist der gebürtige Korbacher absolut beliebt, Tausende Fans strömen zu seinen Konzerten in der Kreisstadt. 2021 nannte Reim Oranienburg sein „Wohnzimmer“, auf das er sich Jahr für Jahr freue. Auch im gerade begonnenen Jahr 2022 wird Matthias Reim wieder den Schlossplatz zum Kochen bringen, wenn er am 3. September in Oranienburg auftritt.

Sportpark am Start

Neuer Sportpark bietet beste Bedingungen. Quelle: Enrico Kugler

Die Stadt Hohen Neuendorf investiert rund zwölf Millionen Euro in einen Sportpark an der Grenze zwischen Schönfließ und Bergfelde. Vereine und Freizeitsportler sollen hier gleichermaßen beste Bedingungen vorfinden. Voraussichtlich Anfang März wird das Gebäude fertig, Ende Juni/Anfang Juli könnte die Anlage dann in Betrieb gehen – zur Saison 2022/2023.

Gemeinsames Bauamt

Die Bürgermeister Filippo Smaldino (l.) und Hans Georg Oberlack. Quelle: Gemeinde Glienicke/Nordbahn

Die GemeindenGlienicke und Mühlenbecker Land gehen in diesem Jahr mit einem gemeinsamen Bauamt an den Start, voraussichtlich im März. Die Bürgermeister Hans G. Oberlack (r.) und Filippo Smaldino haben die Vereinbarungen unter Dach und Fach. Mit diesem Pilotprojekt soll unter anderem die Erreichbarkeit für die Einwohner beider Orte verbessert werden.

Bürgermeister gesucht

Peter Leys, Bürgermeister von Oberkrämer, vor der Gemeindeverwaltung in Eichstädt. Quelle: Robert Tiesler

Oberkrämer bekommt eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister: Drei Frauen und vier Männer stellen sich am 23. Januar in Oberkrämer der Wahl um das Amt von Peter Leys (BfO), der vorzeitig zurücktritt. Die Kremmener freuen sich, wenn es die Coronalage zulässt, im Herbst auf eine Neuauflage des beliebten Erntefestes.

Bahnhof wird umgebaut

Bahnhofsgebäude in Gransee. Quelle: Uwe Halling

Das Bahnhofsgebäude in Granseesoll zu einem Jugendfreizeitzentrum werden. In die Umsetzung dieses Infrastrukturprojektes der Stadt-Umland-Strategie „Lebens- und Erholungsqualität in der Region Nord – natürlich – gesund – gemeinsam“ in der Region Nord fließen rund 3,6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Großes Sommerfest

Festumzug in Zühlsdorf zum Heidefest 2019. Quelle: Robert Roeske

Richtig feiernmöchte in diesem Jahr auch wieder die Gemeinde Mühlenbecker Land – wie zuletzt 2019 beim Heidefest in Zühlsdorf. Für den 26. Juni ist ein großes, ortsteilübergreifendes Sommerfest geplant. Eingeladen ist unter anderem eine Jugend-Fußballmannschaft der polnischen Partnergemeinde Skórzec.

Brandenburger Wasserfest

Fürstenberg feierte zuletzt 2019. Quelle: Uwe Halling

In Fürstenbergsoll am Wochenende 8./9. Juli endlich das 25. Brandenburger Wasserfest gefeiert werden. Die Jubiläumsveranstaltungen hatte 2020 coronabedingt abgesagt werden müssen und auch vergangenes Jahr hatte nur eine verhältnismäßiges kleine Veranstaltung unter strengen Coronaauflagen stattgefunden. Nun soll am zweiten Juli-Wochenende im Stadtpark am Schwedtsee wieder Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschen. Die Vorbereitungen fürs feucht-fröhliche Vergnügen sind bereits in Gange.

Velten feiert weiter

Spaß für Jung und Alt. Quelle: Robert Roeske

In der Veltener Ofenstadt finden – wenn es die Coronalage denn zulässt – in diesem Jahr endlich wieder größere Veranstaltungen statt. Die allseits beliebten Beachpartys am Bernsteinsee kehren wieder zurück, sie sind für den 2. Juli und 27. August geplant. Außerdem können die Veltener wieder ein großes Fest feiern, wenn auch nicht mehr am Hafen. Das dortige Hafenfest kann es nicht mehr geben, weil die Anlage wirtschaftlich ausgelastet ist. Nun soll vom 20. bis 22. Mai in der Innenstadt gefeiert werden.

Eine Nacht für die Wirtschaft

Biotechzentrum in Hennigsdorf. Quelle: Marco Paetzel

Die lange Nacht der Wirtschaft findet am 13. Mai in Hennigsdorf und Velten statt. Neben den großen Firmen wie Stahlwerk und Alstom zeigen sich kleinere Firmen - beispielsweise aus der Biochemie und -technologie, aber auch klassische Mittelständler und Handwerker. Es sind die Hochschul-Präsenzstelle Velten und das Projektbüro Life Science Cluster mit im Boot. Geplant sind neben der Öffnung der Werkstore auch Fachvorträge, Info-Stände und ein ansprechendes Rahmenprogramm für alle Veltener und Hennigsdorfer. Velten und Hennigsdorf werden durch einen Shuttle-Bus verbunden, sodass Interessierte vom Business-Park bis ins Gewerbegebiet Süd reisen können und viel Spannendes entdecken.

Es soll Leben einziehen

Das alte Bahnhofsgebäude in Liebenwalde. Quelle: Andrea Kathert

Gute Nachrichten für Liebenwalde:Das einstige Bahnhofsgebäude in der Bahnhofsstraße soll wieder nutzbar gemacht werden. Mit Hilfe von Fördergeldern in Millionenhöhe soll ein Kultur- und Bürgerbahnhof entstehen. Allein aus dem ehemaligen DDR-Parteivermögen sollen 2,2 Millionen Euro in den Umbau investiert werden.

Bürgermeisterwahl in Zehdenick

Hier geht’s für den neuen Bürgermeister zum Arbeitsplatz. Quelle: Martina Burghardt

Die Wahleines neuen Bürgermeisters in Zehdenick steht an. Am 13. Februar treten Lucas Halle und Marco Dülgerow im Kampf um den Posten des Zehdenicker Verwaltungschefes gegeneinander an. Der 24-jährige Lucas Halle ist vom Zehdenicker SPD-Ortsverein vorgeschlagen worden, Marco Dülgerow tritt als Einzelbewerber an.

Bunte Festumzüge

So bunt geht es beim Erntefest in Teschendorf zu. Quelle: Ulrike Gawande

Endlich wieder Erntedank- und Sommerfestewünscht man sich im Löwenberger Land. Ob in Teschendorf, Grüneberg oder Großmutz – die bunten Umzüge fantasiereich geschmückter Wagen und landwirtschaftlicher Fahrzeuge waren stets absolute Höhepunkte und Publikumsmagnete. Derartige Schauspiele sollen dieses Jahr wieder im Veranstaltungskalender stehen.

Ein Fest für Leegebruch

Kleine Akrobaten beim Luchwiesenfest. Quelle: Robert Roeske

Für Leegebruch hofft Bürgermeister Martin Rother darauf, dass das Luchwiesenfest am 18. Juni, das coronabedingt in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, stattfinden kann. Was den Weihnachtsmarkt angeht, gibt sich der Bürgermeister weniger optimistisch. „An einen stattfindenden Weihnachtsmarkt kann ich kaum glauben.“

Dritter Anlauf für Max Giesinger

Max Giesinger Quelle: Hendrik Schmidt

Max Giesingersoll nach zwei coronabedingten Konzert-Absagen nunmehr am 13. August 2022 in Birkenwerder live auf der Bühne stehen. Drei Jahre lang haben sich die Fans dann gedulden müssen, um einen Auftritt des deutschen Top-Musikers auf der Festwiese am Rathaus mitverfolgen zu dürfen.

