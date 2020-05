Bunte Schlangen: Spur der Steine führt auf dem Dorfplatz

Bredereiche

„Unser Ort macht doch noch ein wenig einen tristen und grauen Eindruck. Deshalb haben wir die bunten Steine zum Dorfplatz in Bredereiche gebracht und dort aneinandergereiht“, sagt Katrin Theiß. Gemeinsam mit ihrer dreijährigen Tochter Mina hat sie in den vergangenen Tagen ganz viele Feldsteine nach Hause geschleppt und dann voller Elan und Freude mit Acrylfarbe bemalt – mit Blumen, Marienkäfern, Regenbogen oder einfach nur bunten Punkten. Ist toll geworden! Und die Freundin Maria Günther und deren Kinder haben ebenfalls mitgemacht – und auch noch etliche andere Mädchen und Jungen aus dem Dorf.

Steine in den unterschiedlichsten Mustern und Farben liegen inzwischen auf dem Dorfplatz in Bredereiche. Quelle: privat

„Wir haben gesehen, dass jetzt vielerorts solche Steinschlangen entstehen und finden diese Idee sehr hübsch und nachahmenswert“, so Katrin Theiß, die in Bredereiche groß geworden ist. „Ich habe ja jetzt genügend Zeit dafür“, sagt die 33-Jährige, die normalerweise in einer Einrichtung der Gib-Stiftung in Wolfsruh arbeitet, wo Kinder mit Behinderungen betreut werden. Nun ist sie aber erstmal daheim und kümmert sich um die Tochter, die gegenwärtig nicht in die örtliche Kindertagesstätte gehen kann. Mina finde es natürlich schön, dass die Mama jetzt so viel Zeit für sie hat. Aber ein wenig vermisst die Dreijährige inzwischen schon ihre Erzieherinnen und ihre Kita-Freunde. Wenn Katrin Theiß mit Mina spazieren geht, und das ist ziemlich oft der Fall, ist nun immer ein großer Beutel dabei, damit die Tochter noch mehr Steine zum Bemalen aufsammeln kann. Außerdem nimmt Mina aber auch noch andere Dinge, die sie in der Natur sieht, gerne mit nach Hause – zum Beispiel kleine Stöckchen oder auch Schnecken.

Inzwischen liegen auch im heimischen Vorgarten schon so um die zehn bunte Steine und die Schlange, da sind sich Mina und ihre Mama einig, soll noch sehr viel länger werden.

Von Bert Wittke