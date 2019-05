Oberhavel

Die Regionalbahn RB55 fällt in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag komplett aus. Betroffen sind alle Bahnhöfe im Bereich Kremmen, Oberkrämer, Velten und Hennigsdorf. Die Bahn gibt „betriebliche Gründe“ an.

Auf der Strecke fahren stattdessen Busse. Sie brauchen für die Strecke von Kremmen nach Hennigsdorf und in der Gegenrichtung je 45 Minuten. In Hennigsdorf fährt der Bus zwischen 4.20 und 21.20 Uhr stündlich. In Kremmen fährt der Bus zwischen um 5.10 Uhr, dann stündlich zwischen 6.15 und 21.10 Uhr jede Stunde sowie um 22.20 Uhr.

Wie die Bahn weiter mitteilt, sei in den Bussen des Ersatzverkehrs die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich, wobei Fahrräder Nachrang haben. Das Buspersonal entscheide im Einzelfall über die Fahrradmitnahme.

Weitere Auskünfte zu den Fahrplänen gibt es auf der Seite der Deutschen Bahn.

Von MAZonline