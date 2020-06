CDU-Bundestagsabgeordneter schnuppert wieder Oberhavelluft – und trifft Shan Connery

Wendefeld

„Ich habe den persönlichen Kontakt zu den Menschen in meinem Wahlkreis sehr vermisst“, gab der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler, der ebenfalls Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft ist, auf seiner Tour durch den Altkreis Gransee, zu. Am Freitag durfte Uwe Feiler nach der Corona-Pause wieder Oberhavelluft schnuppern.

Von Einbrüchen bis zu Kranichen

Der Abgeordnete besuchte die Orte Wendefeld, Neulüdersdorf, Altlüdersdorf, Wentow und Gransee. Schon am Morgen eilten die ersten Gesprächspartner herbei. In Wendefeld stand das Thema Corona auf der Tagesordnung, in Neulüdersdorf wurde über die Angst vor Einbrüchen gesprochen. Wentowsee-Agrar-GmbH-Geschäftsführer Andreas Kleßney äußerte in Altlüdersdorf seinen Unmut über Kraniche, die einen enormen Schaden auf den Feldern anrichten würden, während Landwirt Maik Manthey aus Wentow die zu schmalen Straßen für seine landwirtschaftlichen Maschinen zu beklagen hatte.

Treffen mit Doppelgänger von Shan Connery

Damit, dass der Bundestagsabgeordnete nach seinem Besuch bei Amtsdirektor Frank Stege und Geschäftsführer der Regio Nord Olaf Bechert auf einen zum Verwechseln ähnlich aussehenden Shan Connery in Mönchsgewand treffen würde, hatte Uwe Feiler nicht gerechnet. Andreas Uckert, der in Gransee für seine Ähnlichkeit mit dem berühmten Schauspieler bekannt ist, machte das möglich. Auch wenn Uwe Feiler am Freitag nicht sofort eine Lösung für alles parat hatte, hörte er sich doch die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufmerksam an und wird das ein oder andere mit nach Berlin nehmen.

