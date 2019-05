Oberhavel

„Ja, es war ein epileptischer Anfall“, bestätigt Bundestags-Abgeordneter Uwe Feiler ( CDU). Doch es gehe ihm gut, gibt der 53-Jährige gleich Entwarnung. „Es war zu Hause passiert. Das kann jeden treffen. Ich war am Donnerstag beim Professor und habe ein Belastungs-EEG gemacht. Die Werte stimmen“, so Feiler weiter. „Ich habe mir selbst 14 Tage Ruhe verordnet. Über Ostern etwas weniger gemacht.“

Nach seiner Operation 2015 war eine Narbe im Kopf geblieben. „Vier Jahre lang hatte ich nix. Keine Medikamente, keine Beschwerden. Und das bei meinem stressigen Job. Jetzt hatte ich diesen Anfall. Die Vernarbung am Kopf sei die Ursache dafür. Der Arzt hat mir Tabletten verschrieben.“

Ein Jahr lang dürfe er nun kein Auto fahren und nicht allein schwimmen gehen. „Das werde ich organisiert bekommen“, so Feiler. „Ich war schon wieder im Büro, halte nächste Woche zwei Reden im Bundestag und bin am Sonnabend in Hennigsdorf, wenn es um die Brückenproblematik dort geht. Ich mache weiter wie bisher und habe keinerlei Bedenken.“ Er sei top-einsatzfähig, sagt er der MAZ.

2015 war Uwe Feiler schon einmal nach einem epileptischen Anfall zusammengebrochen und musste am Kopf operiert werden. Ein tumorartiges Gefäßknäuel musste entfernt werden. Das Angiom war eine tickende Zeitbombe, hieß es. Damals musste er eine mehrwöchentliche Genesungspause einlegen.

Diesmal geht es gleich weiter „Ich freue mich auf die nächsten Wochen“, sagt Feiler.

Von Sebastian Morgner