Oberhavel

Der Kreistag befürwortete in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch die Installation von CO2 -Ampeln in den dafür in Frage kommenden Schulen und Verwaltungsgebäuden des Landkreises. Ein diesbezüglicher Antrag der CDU-Fraktion wurde bei zwölf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. Hierzu soll nun der Bedarf der einzelnen Einrichtungen abgefragt werden, um dort eine effiziente Nutzung zu gewährleisten. Danach richtet sich die Summe, die dafür in den Haushalt eingestellt werden soll. Nicht nur die veranschlagten 70 000 Euro, sondern selbst sieben Euro seien zu viel für das Vorhaben, monierte AfD-Fraktionschef Dietmar Buchberger. Denn mit einer kostenlosen App lasse sich der Sauerstoffverbrauch sehr genau berechnen.

Von Helge Treichel