Chancenabgleich fürs Trainingscamp auf dem Sportplatz in Fürstenberg

Die Stadt Fürstenberg/ Havel gibt einen Teil der mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel für die Planung eines Trainingscamps auf dem Sportplatzgelände frei. Das sind zunächst 30 000 Euro. Mit der genaueren Betrachtung des Projektes will man unter anderem herausfinden, ob das einstige Sozialgebäude, das längst nur noch als Lager und Werkstatt genutzt wird, umgebaut werden kann oder ob eventuell ein Neubau nötig ist und die geschätzten 500 000 Euro dafür reichen.

Der SV Fürstenberg plant schon seit längerem die Errichtung eines Trainingscamps, das nicht nur den Fußballern, sondern auch anderen Vereinen wie den Karnevalisten und den Seglern dienen könnte. Streitpunkt nach wie vor ist die Frage, wer die Einrichtung betreiben soll. Den Vorschlag der Sportler, der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft Kowobe die Verwaltung zu übertragen, lehnt Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) nach wie vor ab, deshalb enthielt er sich auch der Stimme. Alle anderen Stadtverordneten stimmten zu.

Bürgermeister: Fußball hat im Haushalt einen hohen Stellenwert

Gegen den unausgesprochenen Vorwurf, den Sportverein nicht zu fördern, wehrte sich der Bürgermeister. Er zählte die alljährlichen Fördersummen auf und erklärte, es gebe ein großes Verantwortungsgefühlt der Stadt für den Sportverein. „Der Fußball hat im Haushalt einen hohen Stellenwert“, sagte er. Ina Hudicsek (Pro Fürstenberg) hielt dagegen, das Geld werde größtenteils für die Unterhaltung des Sportplatzes und die stadteigenen Gebäude ausgegeben. „Bauen ist eine Sache, die Bewirtschaftung eine andere“, sagte sie. Bei einem so großen Vorhaben würden bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten geweckt, sagte Robert Philipp. In der Stadt gebe es mehr als 40 Vereine. Im Konzept sei ihm der zu erwartende Aufwand, vor allem für das Personal, zu kurz gekommen.

Dirk Hudicsek sagte, er erwarte dass die Stadt dahinter steht und die Hallen und Sportanlagen in Ordnung hält, vor allem weil sich der Verein für 100 Kinder engagiert. „Sie waren gegen das Projekt und sind immer noch nicht auf uns zugekommen“, warf er dem Bürgermeister vor. Seit 2018 feilt man im Sportverein an der Idee. Vor der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung wurde noch einmal deutlich dargelegt, dass die Freigabe der Planungsmittel nicht bedeutet, dass tatsächlich ein Trainingscamp gebaut wird.

