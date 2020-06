Christliche Bürgerhilfe Löwenberg: Sicherheit geht über alles

Löwenberg

Nicht nur einen Held des Tages, sondern gleich eine ganze Armee von Helden beschäftigt die Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg (CBL). 44 Mitarbeiter der CBL betreuen dort 300 pflegebedürftige Leute aus dem Löwenberger Land sowie aus Zehdenick und den zugehörigen Ortsteilen. Natürlich ist diese Arbeit seit Corona aufwendiger und schwerer geworden. Aber Geschäftsführerin Sylke Falkenberg und deren Stellvertreterin Karin Werner-Plümpe, die zugleich auch als Qualitätsbeauftragte fungiert, können zurecht stolz darauf sein, dass man allen Anforderungen unvermindert gerecht werden konnte.

Sofort ein Pandemie-Konzept erarbeitet

„Als Corona aktuell wurde, haben wir sofort ein Pandemie-Konzept erarbeitet“, sagt Karin Werner-Plümpe. Dabei sei höchstmöglicher Wert darauf gelegt worden, das sowohl die Mitarbeiter vor einer Ansteckung durch Patienten als auch die Patienten vor einer Ansteckung durch Mitarbeiter geschützt werden. So sei für die Mitarbeiter in der Sozialstation in Löwenberg eine Schleuse (Umkleide) eingerichtet worden. Sie desinfizieren bei Dienstantritt zunächst ihre Hände und betreten erst dann mit Mundschutz den Dienstraum, in dem sich nicht mehr als vier Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. Dann würden im Dienstraum die Schlüssel der Patienten, das Diensthandy und der Tourenplan in Empfang genommen und dort werde auch das Übergabebuch gelesen. Dann gehe es wieder in die Umkleide, wo an kalten Tagen ein Arbeitsschutzanzug beziehungsweise an wärmeren Tagen ein Schutzkittel sowie Handschuhe und Mundschutz angelegt werden. Vor Ort beim Patienten würden dann noch Überziehschuhe angelegt. Vom Patienten zurück werde in der Schleuse der Arbeitsschutzkittel abgelegt und alle mitgeführten Utensilien desinfiziert. Handschuhe und Mundschutz würden entsorgt. Dazu hat Sylke Falkenberg Behälter besorgt, die mit dem Fuß geöffnet werden können und die sich automatisch schließen. Nach dem Desinfizieren der Hände werden Schlüssel, Diensthandy und Tourenplan wieder im Dienstzimmer deponiert.

Was zuvor als Küche der Sozialstation diente, ist jetzt Sicherheitsschleuse für die Mitarbeiter. Quelle: Bert Wittke

Zum Pandemiekonzept gehört außerdem, dass in der Sozialstation zweimal täglich umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen angesagt sind. Das betreffe zum Beispiel sämtliche Türklinken und Bäder. Zudem wurden an den Arbeitsplätzen der Verwaltungsmitarbeiter Spuckschutzvorrichtungen angebracht. „Wir überlassen hier nichts dem Zufall“, unterstreicht Sylke Falkenberg.

Hinter einer Schutzwand versieht Evelyne Lube ihren Dienst als Verwaltungsmitarbeiterin der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg. Quelle: Bert Wittke

Das Pandemie-Konzept, das selbstredend auch für die ambulante Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen gilt, ist aufgegangen. Bislang gibt es im Einsatzbereich der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg keinen Corona-Fall – weder unter dem Personal noch unter den Patienten. Die Mitarbeiter, so berichten Sylke Falkenberg und Karin Werner-Plümpe, seien überglücklich, dass derart auf die Sicherheit geachtet werde. Aus Dank dafür haben sie ihren beiden Chefinnen eine große Grünpflanze geschenkt, auf deren Übertopf alle unterschrieben haben. Natürlich gibt es auch ein Konzept für den Fall einer Coronainfektion. Doch der soll möglichst auch weiterhin in der Schublade bleiben können. Das gilt ebenso für das spezielle Personalkonzept, das greifen würde, sollte sich ein Mitarbeiter infizieren. In diesem Fall müssten die Betreuungsleistungen (Körperpflege, Ernährung und Hauswirtschaft) auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Patienten zeigen sich sehr dankbar

„Die Patienten und deren Angehörige äußern immer wieder ihre große Dankbarkeit, dass wir auch weiterhin zuverlässig für sie da sind und dass Sicherheit bei uns ganz groß geschrieben wird“, versichert Karin Werner-Plümpe. Gerade in der Anfangszeit der Pandemie habe es große Ängste gegeben, dass die Mitarbeiter der Sozialstation Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg womöglich nun nicht mehr kommen würden und die Betreuungsleistungen eingestellt werden. Nichts da.

Inzwischen ist es wieder leichter, Schutzmasken und Desinfektionsmittel für die Einrichtung zu beschaffen. Zuvor hat dieses Thema Sylke Falkenberg und Karin Werner-Plümpe oft schlaflose Nächte bereitet. Quelle: Bert Wittke

Nicht selten waren Sylke Falkenberg und Karin Werner-Plümpe noch weit nach Dienstschluss in der Sozialstation anzutreffen. „Wir haben zum Beispiel nächtelang das Internet nach Schutzbekleidung durchforstet“, sagt die Geschäftsführerin. Als die Pandemie ausbrach, sei der Markt innerhalb weniger Stunden wie leer gefegt gewesen. Die Angst, womöglich ohne Schutzbekleidung dazustehen, hat uns oft den Schlaf geraubt“, denkt Sylke Falkenberg zurück. Und Karin Werner-Plümpe hofft, dass die Regierung daraus ihre Lehren zieht und sich künftig Vorräte für ähnliche Szenarien anlegt.

Die Frauen der Ortsgruppe der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg haben ihre Nähmaschinen angeworfen und Mund- sowie Nasenschutzmasken geschneidert. Quelle: Bert Wittke

Dankbar sind die beiden Frauen für jede Hilfe, die ihnen in dieser Zeit zuteil wurde. Zum Beispiel haben Frauen der Ortsgruppe der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg ihre Nähmaschinen angeworfen und Mund- und Nasenmasken genäht. Auch das habe ein Stück dazu beigetragen, dass die Christliche Bürgerhilfe trotz Coronapandemie jederzeit ein zuverlässiger Partner für alle pflegebedürftigen Patienten war und weiter sein wird.

