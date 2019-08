Schönfließ

Piraten balancieren auf Rollen, eine Meerjungfrau zeigt Akrobatik im Fischernetz. Circus Astoria entführt bis zum Sonntag, 1. September, an der Glienicker Chaussee gegenüber Nr. 4 in eine andere Welt, in der auch Engel durch die Zirkuskupppel fliegen, Hunde spaßige Kunststücke zeigen und edle Pferde durch die Manege laufen.

Für das Gastspiel des ostdeutschen Familienunternehmens vergibt MAZ am heutigen Dienstag zwei Freikarten an die ersten fünf Anrufer, die uns am Dienstag, 27. August, ab 14 Uhr unter der Telefonnummer 03301/ 594556 erreichen. Die Gewinner können die Vorstellung frei wählen.

Gespielt wird am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonnabend um 17 Uhr, am Sonnabend zusätzlich um 14 Uhr und Sonntag um 14 Uhr.

Von MAZ-Online