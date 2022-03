Clara und ihr Cello: Erster Preis beim Regionalausscheid Jugend Musiziert

Hohen Neuendorf

„Es war total cool“, sagt Clara Dries über ihre Teilnahme am Regionalausscheid Brandenburg-West des renommierten Wettbewerbes Jugend Musiziert. Dass die Nachwuchs-Cellistin sogar einen ersten Preis einheimst, hatte sie nicht erwartet. „Damit bin ich sehr zufrieden“, fasst die Zehnjährige ihren Erfolg zusammen. Mit 21 von 25 möglichen Punkten bewertete die Fachjury die Leistung der Schülerin, die an der Kreismusikschule von Cellolehrerin Laura Gick unterrichtet wird. Überzeugen konnte Clara unter anderem mit Stücken von Georg Friedrich Händel und Rudolf Matz.

Cooler Auftritt trotz Lampenfieber

Ihre Aufregung hatte sie gut im Griff – und das, obwohl es in den dreieinhalb Jahren, in denen Clara nun Cello lernt, wegen Corona kaum Auftrittsmöglichkeiten gab. Beim Regionalausscheid in Rathenow legte das Mädchen einen souveränen Auftritt hin. „Ich habe mich dort einfach ganz besonders aufs Spielen konzentriert“, berichtet die Hohen Neuendorferin, die zusammen mit ihren Eltern zum Wettbewerb gekommen war. Bei dieser Gelegenheit genoss sie es auch, die Auftritte der anderen Schüler aus ihrer Bewertungsgruppe anzuschauen. „Ich hätte am liebsten alle Wettbewerbsbeiträge angeguckt, aber wegen Corona wurden die einzelnen Gruppen etwas separiert“, erklärt Clara.

Tipps von den Profis

Was sie aber in jedem Fall aus dem Wettbewerb mitnimmt, sind die Tipps und Hinweise beim Auswertungsgespräch mit der Fachjury. „Sie haben mir gesagt, was ich in Zukunft noch verbessern kann – runde Finger und eine lockere Bogenhaltung.“ Mit Kritik hat sie in einem wertschätzenden Umfeld grundsätzlich keine Probleme. „Es war gut, auch mal andere Meinungen zu hören“, sagt sie. Das Ergebnis von 21 Punkten erfuhr die Familie erst am nächsten Abend übers Internet. Dass es trotz eines ersten Preises nicht zur Qualifizierung zum Landesausscheid Brandenburg in Frankfurt (Oder) Ende März gereicht hat – dafür wären 23 Punkte nötig – ist für Clara kein Problem. „Ich bin nicht traurig darüber“, erklärt die Zehnjährige. Schließlich hat sie noch viele weitere musikalische Ziele, die sie aktuell verfolgt.

Klavierstunden und Orchesterproben

Zunächst einmal darf sie nun aufgrund des tolles Erfolges bei Jugend Musiziert bei den „Großen“ im Jugendkammerorchester der Kreismusikschule mitspielen. „Da kann man sich auch noch einmal auf ganz anderer Ebene austauschen. Wir proben gerade für das Frühlingskonzert, darauf freue ich mich.“ Außerdem plant sie wieder neue Stücke auf dem Cello zu üben und die Werke von Jugend Musiziert zunächst beiseite zu packen. Auch wenn Cello ihr absolutes Lieblingsinstrument ist, so hat sie sich kürzlich ein zweites Instrument ausgesucht, übt nun auch fleißig Klavier. „Das ist schon eine besondere Herausforderung, allein wegen der Koordinierung der rechten und linken Hand. Aber es bringt mich weiter und macht Spaß.“ Generell ist das Musizieren für die Fünftklässlerin ein Hobby, das nie langweilig wird. „Es gibt so viele verschiedene Stile und Möglichkeiten zu spielen – allein, mit Begleitung, im Quartett oder im großen Orchester. Und man kann sich vom Schwierigkeitsgrad immer noch steigern“, schwärmt sie.

Mitschüler im Unterricht begeistert

Einmal brachte Clara ihr Cello mit in die Schule und spielte für ihre Klasse. Da verstummten selbst die ganz coolen Jungen, die sonst ganz andere Musik hören. „Die haben sich am Ende sogar gewünscht, dass ich noch weiter spiele“,berichtet die Schülerin. Zu Hause zieht sie sich gerne nach der Schule mit ihrem Cello zurück und übt. „Dabei kann ich mich gut entspannen und von der Schule abschalten.“ Ob sie später einmal die Musik zu ihrem Beruf machen möchte, lässt sich Clara noch offen. Zunächst einmal möchte sie noch ganz viele musikalische Erfahrungen sammeln.

Von Wiebke Wollek