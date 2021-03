Corona: Ab nächster Woche wird in den Oberhavel Kliniken geimpft

Obehavel

Zusätzliche Impfdosen für die Klinken in Brandenburg hatte die Landesregierung am Mittwoch (10. März) öffentlich angekündigt. In enger Kooperation mit den Landkreisen sollen diese schnellstmöglich an berechtigte Personen verimpft werden. Jetzt ist klar: Ab der kommenden Woche werden Impfdosen des Herstellers BioNTech an die Oberhavel Kliniken im Landkreis geliefert. Zur Verfügung stehen für Oberhavel konkret 340 Impfdosen in der 11. Kalenderwoche, rund 400 Impfdosen in der 12. und bis zu 470 Impfdosen in der 13. Kalenderwoche. Insgesamt können damit in den kommenden drei Wochen mehr als 1.200 zusätzliche Impfungen in den Kliniken durchgeführt werden. Die organisatorischen Vorbereitungen für die Impfungen hat das Land in die Hände der Kommunen gelegt.

Vorbereitungen in den Oberhavel Kliniken laufen

Landrat Ludger Weskamp erklärt: „Auch wenn die Nachricht über die Lieferung der Impfdosen sehr kurzfristig kam und für die Vorbereitungen nur wenig Zeit bleibt, wollen wir den zusätzlichen Impfstoff für Oberhavel nicht ungenutzt lassen und zügig verimpfen. Wichtig ist uns dabei, dass der Impfstoff genau dort ankommt, wo er am dringendsten gebraucht wird. Das sind aus unserer Sicht die Menschen mit der laut Impfstrategie höchsten Prioritätsstufe, also die über 80-jährigen, gerade auch mit längeren Fahrwegen zum Impfzentrum in Oranienburg. Ich bin dankbar dafür, dass unsere Oberhavel Kliniken schnell ihre Bereitschaft erklärt haben, die Impfungen durchzuführen.“

Dr. med. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH, sagt: „Wir werden die Impfkampagne im Landkreis Oberhavel nach Kräften unterstützen und haben bereits logistisch und personell die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um mit den Impfungen in den Kliniken Hennigsdorf und Gransee umgehend beginnen zu können.“

Geimpft werden nur Personen über 80

Geimpft werden dort ab Ende der 11. Kalenderwoche ausschließlich Personen, die über 80 Jahre alt sind. Für die Terminvergabe an Impfberechtigte hat der Landkreis ausgewählte Kommunen um ihre Unterstützung gebeten. Bei der Auswahl der Städte und Gemeinden hatsich der Landkreis an den bestehenden Mittelzentren orientiert. So stehen für Menschen aus Fürstenberg, Gransee und Gemeinden, Zehdenick und dem Löwenberg Land wöchentlich insgesamt 200 Impfdosen – 50 pro Kommune – zur Verfügung. Für über 80-jährige aus Hennigsdorf, Kremmen, Velten und Oberkrämer stehen wöchentlich anfangs 140, später 200 Impfdosen bereit. Auch hier erfolgt eine Gleichverteilung der Impfdosen pro Ort.

„Aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit bis zum Start der Impfungen wollen wir das Verfahren so einfach wie möglich gestalten. Ich bin der Bürgermeisterin, den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor sehr dankbar, dass sie am Freitag in kurzfristig einberufenen Telefonschalten unmittelbar ihre Unterstützung bei der Terminvergabe zugesagt haben“, so der Landrat.

Über konkrete Umsetzung informieren die Städte und Gemeinden

Die konkreten Terminlisten werden ab der kommenden Woche durch die Städte und Gemeinden und das Amt Gransee und Gemeinden befüllt. Über die konkrete Umsetzung wird Anfang der kommenden Woche direkt durch die Städte und Gemeinden informiert.

„Wir wissen, dass wir mit den vom Land zur Verfügung gestellten Impfdosen nicht den Bedarf decken können. Es ist aber ein Schritt, unseren Landkreis mit weiteren Impfangeboten zu erschließen. Verbunden mit den Angeboten im Zusammenhang mit dem Modellprojekt ‚Impfen in Arztpraxen‘, für das wir vom Land Zusagen für vier Oberhaveler Arztpraxen haben – drei davon im Norden – kommen wir damit jetzt unserem Ziel näher, das Impfen in die Fläche zu bringen. Mit den zusätzlichen Angeboten entlasten wir zudem das Impfzentrum in Oranienburg. Davon wiederum profitieren alle Impfberechtigten in ganz Oberhavel.“

Laut Informationen der Landesregierung werden alle über 80-jährigen Menschen in den nächsten Wochen ein Impfangebot erhalten. Sie erhalten ein Schreiben per Post mit einer Sonder-Rufnummer, über die ein Impftermin vereinbart werden kann.

Von MAZonline