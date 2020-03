Corona-Krise: Im Gesundheitsamt läuft auch am Wochenende der Betrieb auf Hochtouren

Oberhavel

Die Corona-Krise lässt die Verantwortlichen auch am Wochenende nicht zur Ruhe kommen. Insbesondere im Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel, auch auch in vielen anderen öffentlichen Institutionen wird unvermindert weiter an der Eindämmung der Corona-Pandemie gearbeitet. „Das Gesundheitsamt arbeitet im Schichtsystem“, berichtet Kreissprecherin Ivonne Pelz. Zusätzlich erhalten die Kollegen Verstärkung aus anderen Abteilungen der Verwaltung. Da für die Tätigkeiten im Gesundheitsamt teils sehr spezifische Ausbildungen notwendig sind, würde diese „beispielsweise administrative Tätigkeiten übernehmen“, so Pelz. In der Kreisverwaltung reagiere man damit auf die seit Wochen sehr starke Beanspruchung der Mitarbeiter im Gesundheitsamt. „Es ist weit über ein normales Maß hinaus, was die Kollegen dort in diesen Tagen leisten“, sagt Ivonne Pelz. Gleichzeitig gibt es in der aktuellen Lage dazu jedoch kaum eine Alternative. Das eingeführte Schichtsystem soll dabei helfen, den Mitarbeitern gewisse Verschnaufpausen zu ermöglichen. „Trotz der schwierigen Situation gehen sie den Aufgaben mit großen Verantwortungsbewusstsein und mit einem hohen Maß an Motivation nach“, berichtet Ivonne Pelz.

Fallzahlen laufen im Gesundheitsamt zusammen

Im Gesundheitsamt laufen in diesen Tagen die wichtigen Fäden zusammen. Bewohner des Landkreises, die aus Risiko-Reisegebieten zurückgekehrt sind oder sich möglicherweise auf anderen Wegen mit dem Corona-Virus angesteckt haben, werden durch die Mitarbeiter beraten und informiert. Auch die Fallzahlen aus dem gesamten Kreis werden hier erfasst und gebündelt. Das betrifft ebenso die aktuelle Anzahl der am Corona-Virus erkrankten Personen, aber auch die Ergebnisse der bereits durchgeführten Tests, die zunehmend in einen mittleren, dreistelligen Bereich gehen. Freitagnachmittag lagen die Zahlen bei 167 negativ getesteten Personen, 192 Testergebnisse standen noch aus (Stand: Freitag, 20. März, 15 Uhr).

Erster mit dem Corona-Virus infizierter Patient in Oberhavel verstorben

Im Gesundheitsamt lief Freitagabend folglich auch die Meldung über den ersten im Landkreis Oberhavel mit dem SARS CoV2-Virus infizierten, verstorbenen Patienten ein. Dabei handelte es sich um einen 81-jährigen Mann, der zuvor mit schwersten Vorerkrankungen in den Oberhavel Kliniken stationär aufgenommen worden war. Weitere Angaben zu dem Mann kann die Kreisverwaltung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geben. Amtsarzt Christian Schulze informierte Landrat Ludger Weskamp noch am Freitagabend über den Todesfall. „Ich bedauere das zutiefst. Allen Angehörigen spreche ich mein Mitgefühl aus“, sagte Ludger Weskamp.

Land Brandenburg verteilt Schutzausrüstung

Unterdessen sollen 50.000 Atemschutzmasken, die am Sonnabendvormittag in Potsdam angeliefert wurden, bei der Versorgung insbesondere von Pflegekräften mit Schutzausrüstungen auch in Oberhavel helfen. Die Verteilung finde nach einem Verteilschlüssel statt, der sich nach der Einwohnerzahl der Landkreise und kreisfreien Städte richtet. „Die erste Charge des Materials, das nach Oberhavel geht, geht auf jeden Fall an die Kliniken“, sagt Ivonne Pelz. Diese hätten absolute Priorität. Weitere Lieferungen seien vom Land bereits angekündigt. „Wir gucken ganz genau, wo die Bedarfe am größten sind, wo die Priorität am höchsten ist“, sagt sie zur Verteilung der Schutzkleidung.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Bieneck