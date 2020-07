Potsdam

Brandenburger Asylbewerber haben sich vor Gericht das Recht auf eine eigene Unterkunft erstritten. Sie argumentieren, in einer Gemeinschaftsunterkunft, in der sie Zimmer, Bad und Küche mit weiteren Personen teilen müssen, einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt zu sein. Es gab bundesweit, aber auch in Brandenburg, schon mehrere Coronaausbrüche in Asylheimen. Eine Studie der Universität Bielefeld schätzt die Ansteckungsgefahr für Corona in Flüchtlingsheimen etwa gleich groß ein wie auf Kreuzfahrtschiffen.

Am vergangenen Freitag hatte das Verwaltungsgericht Potsdam einer Flüchtlingsfrau aus dem Landkreis Oberhavel das Recht auf ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad und Kochmöglichkeit außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft zugesprochen. Begründung: Die Frau gehöre aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Ihr Fall ist daher nur auf eine kleine Zahl von Flüchtlingen übertragbar.

1,50 Meter Abstand im Drei-Bett-Zimmer?

Vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hatten mehrere Asylbewerber aus dem Landkreis Märkisch-Oderland ebenfalls auf Unterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft klagen wollen. Bei zwei Familien hatte das Gericht das Anliegen abgelehnt. Strittig ist die Interpretation des dritten Falls, eines alleinstehenden Asylbewerbers. Er hatte beantragt, wegen der Corona-Pandemie nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft, sondern separat wohnen zu dürfen.

Das hat das Gericht zwar abgelehnt. Allerdings stellte es fest, dass die Unterbringung des Mannes in einem gemeinsamen Zimmer mit zwei weiteren Männern, mit denen er weder verwandt ist noch einen gemeinsamen Haushalt führt gegen die Covid-19-Eindämmungsverordnung des Landes verstößt. Der Mindestabstandsgebot von 1,50 Metern sei nicht einzuhalten. Die Gefahr könne nur durch die Gewährung eines Einzelzimmers abgewendet werden, urteilten die Richter.

Landkreis lenkt nicht ein

Der Landkreis Märkisch Oderland hatte vor Gericht die Auffassung vertreten, dass der Mann mit seinen beiden Mitbewohnern einen gemeinsamen Haushalt führe und darum das Mindestabstandsgebot nicht gelte. Das sah das Verwaltungsgericht nach einem Ortstermin anders.

Allerdings will der Landkreis trotz Gerichtsbeschlusses nicht einlenken. Der stellvertretende Landrat, Friedemann Hanke ( CDU), sagt der MAZ: „Der Mann hat ja gar kein Einzelzimmer in der Asylunterkunft beantragt. Und wenn er den Antrag noch stellen sollte, müssen wir erst mal gucken, ob dann die Covid-19-Verordnung dann noch inkraft ist.“

Flüchtlingsrat ist empört

Eine generelle Unterbringung von alleinstehenden Flüchtlingen in Einzelzimmern, wie es der Gerichtsbeschluss nahelegt, sieht Hanke auch nicht geboten. „Wir haben den Gerichtsbeschluss zwar noch nicht endgültig juristisch bewertet. Aber es gibt kein Coronageschehen dort. Und im Fall der Fälle würden wir keine Wohnungen oder Hotels anmieten, sondern eine Turnhalle mit Separees, in denen das Abstandsgebot eingehalten werden kann.“

Kirstin Neumann vom Brandenburger Flüchtlingsrat ist empört. „Wir fordern die Umsetzung des Beschlusses. Außerdem gehören Zwangsgemeinschaften von fremden Personen in einem Zimmer generell beendet, um das Infektionsgeschehen eindämmen zu können.“

Aus der Sicht von Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sei es „zweifelhaft“, ob das Frankfurter Urteil auf andere Fälle übertragbar ist. Sie sagt aber auch: „Sowohl aus infektionsschutzrechtlichen als auch aus integrationspolitischen Gründen wird eine vermehrte Unterbringung in Wohnungen und Wohnungsverbünden befürwortet.“

Auch im Landkreis Barnim hatten mehrere Flüchtlinge auf eine coronabedingte Einzelunterbringung geklagt. Hier hatte nach Angaben des Brandenburger Flüchtlingsrates das Landratsamt noch vor einer Gerichtsentscheidung eingelenkt und den Klägern eine Wohnung gewährt.

