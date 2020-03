Corona-Einschränkungen: Wie verbringt Oberhavel das Wochenende?

Oberhavel

Die Oberhaveler sind kreativ, wenn es darum geht, den offiziellen Handlungsempfehlungen im Zuge der Corona-Pandemie zu folgen, sich gleichzeitig aber nicht die Decke auf den Kopf fallen zu lassen. Das zeigt die nicht repräsentative Umfrage am Wochenende, in der wir die MAZ-Leser fragten: Wie verbringen Sie jetzt ihre Zeit?

Christina Bemme näht waschbare Atemschutzmasken. Quelle: Privat

Besonders großes Echo erhielt die Idee von Christina Bemme. „Ich nähe waschbare Atemschutzmasken“, erzählt sie. Medizinisch nützlich seien die Masken nicht, „die nützen keinem Krankenhaus“, sagt die Angestellte eines sozialen Trägers. „Sie haben mehr einen psychologischen Effekt – und man fasst sich nicht mehr so oft ins Gesicht“, findet sie. Die Idee hatte sie auf der Arbeit. Nun versorgt sie Familie und Freunde mit ihrer neuen Freizeitbeschäftigung. Und: „Vielleicht benötigt in der Nachbarschaft ja auch jemand welche.“

Handarbeiten stehen offenbar derzeit bei vielen Menschen hoch im Kurs. Doch auch zahlreiche andere Ideen gibt es in Oberhavel. Nachfolgend zeigen wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt. Möglicherweise lassen Sie sich von der ein oder anderen Aktivität ja inspirieren:

Zum Blutspenden auf machte sich Marco Sommerfeld aus dem Löwenberger Land. Wichtiger denn je, denn wie das DRK mitteilt, seit die Versorgung mit Blutkonserven derzeit nur auf minimalstem Niveau sichergestellt. Quelle: Privat

Bei Daiana Born und ihren Kindern läuft die Bastelstube auf Hochtouren. Zum Einsatz kommen die guten alten Bügelperlen. „Wir bereiten uns auf den Sommer vor und basteln uns Insektenschützer“. Die Kinder könnten davon gar nicht genug bekommen, verrät sie. Quelle: Privat

Viele Oberhaveler zog es bei herrlichem Frühlingswetter auch in ihren Garten nach draußen. So wie den Oranienburger Patrick Rzepio. „Der Kirschlorbeer will entsorgt werden“, sagt er. Und auch sonst könne der Garten etwas Pflege gebrauchen.

Patrick Rzepio kümmerte sich um seinen Garten. Quelle: Privat

Raus zog es auch Nadine Degner und ihre Familie. Sie verbrachten viel Zeit im Garten oder im Wald, der direkt hinter dem Haus liegt. Auch Hühner und Enten wollten versorgt werden.

Nadine Degner und ihre Familie zog es ebenfalls nach draußen. Quelle: Privat

Weit weg von Menschen, nur „Mama, Papa, Kind und Hund“, war Nancy Ortmann mit ihrer Familie unterwegs. Quelle: Privat

Für den Ernstfall übte unterdessen der Nachwuchs von Kathleen Hüttner aus Velten. Toni und Tim, auch als Minilöschzug-Kameraden jetzt schon ganz groß. Quelle: Privat

Nicht nur Garten und Wald, auch des Deutschen liebster Zeitvertreib im Sommer wirft bereits seine Schatten voraus. Denny Lorenz nutzte das Wochenende, um seine Grillecke im Garten für die kommenden Monate herzurichten.

Die Grillsaison kann kommen. Quelle: Privat

Uta-Ingala Busse restauriert derzeit einen alten Kinderwagen. Den möchte sie nutzen, wenn sie mit ihrer Katze mal zum Tierarzt muss. Denn das Fahren mit dem Auto verträgt ihr Vierbeiner überhaupt nicht. Quelle: Privat

Jede Menge Handarbeitsfans gibt es offensichtlich in Oberhavel. Und sie sind nicht nur kreativ, sondern lieben auch Herausforderungen.

An einem Familienbild nach einer Fotovorlage stickt derzeit Stefanie Fiedler. Quelle: Privat

Den guten alten Häkelhaken zauberte Mariella Ereienkae hervor und versuchte sich an Totenkopfmotiven. Quelle: Privat

Ihr Großprojekt wird Irina Hentzschel wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Die Liebenwalderin häkelt an einer Gardine. Quelle: Privat

Jacqueline Tietz malte nach Zahlen. Quelle: Privat

Neben Handarbeiten hoch im Kurs auch Bastelarbeiten jeglicher Art und ähnliche Beschäftigungen. Dabei kleckert man in Oberhavel nicht, sondern klotzt direkt ran. So wie Kathy Galle. Sie will in den nächsten Tagen ein 18.000-Teile-Puzzle bewältigen.

Für 18.000 Teile will der richtige Platz bei diesem Puzzle von Kathy Galle gefunden werden. Quelle: Privat

Christiane Frank und ihre Familie bastelten unterdessen aus Pappe, Farbstiften und Figuren ihre eigene kleine Spiellandschaft. Der fehlender Sicherheitsabstand der Menschenfiguren gehe klar, „die sind verheiratet, die dürfen das“, meint sie lachend. Quelle: Privat

Endlich wieder mehr Zeit für Musik nimmt sich unterdessen Chris Hytek. Quelle: Privat

Von Nadine Bieneck