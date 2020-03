Corona-Fall: Das sagen die Oberhaveler

Oberhavel

Am Montagabend hat das Coronavirus nun auch den Landkreis Oberhavel erreicht. Ein 51-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf hatte sich nach einer Reise nach Südtirol mit grippalen Symptomen wie Fieber und Husten in der Rettungsstelle Hennigsdorf vorgestellt und war dort positiv auf das Virus getestet worden.

„Der Mann befindet sich in einem stabilen Zustand. Nachdem er positiv auf das Virus getestet wurde, hat das Gesundheitsamt umgehend eine häusliche Isolation für die infizierte Person angeordnet“, informiert Amtsarzt Christian Schulze. Bei den Menschen in Oberhavel wächst zunehmend die Sorge, allerdings zeigt sich auch, dass Ruhe und Sachlichkeit noch vor der Panik steht.

Bergy Risse (51), Schmachtenhagen: „Natürlich mache ich mir Gedanken, versuche aber ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen. Ich beobachte genau die Situation. Aber man muss auch sagen, dass es sich um eine andere Form von Grippe handelt und man jetzt nicht alles dramatisieren sollte.“

Ein erster Corona-Fall in Oberhavel. Sind Sie verunsichert? In Oberhavel ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Ja, die Situation ist sehr bedrohlich. Nein, ich glaube, dass die Behörden die Situation unter Kontrolle haben. Bald haben wir das Corona-Virus wieder vergessen.

Monika Marzke-Wittig (59), Kremmen: „Ich habe keine Angst, aber ich bin vorsichtiger geworden. Ich hoffe das sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Dennoch habe ich mich schon ein wenig mit Lebensmitteln eingedeckt, aber nicht aus Panik, sondern nur für den Fall das ich krank werde. Dann muss ich halt nicht extra raus.“

Martin Vater (34), Oranienburg: „Natürlich macht man sich nun nach dem ersten bestätigten Fall in Oberhavel etwas mehr Gedanken. Dennoch ist es glaube ich viel wichtiger, dass man jetzt nicht in Panik verfällt. Es ist uns glaube ich am meisten geholfen, wenn die Leute sich eine gute Handhygiene aneignen und vorsorglich generell Abstand zu Erkrankten halten. Eine andere Option haben wir Bürger im Moment nicht.“

Janette Budtke (38), Borgsdorf: „Als Mutter macht man sich natürlich Sorgen und Gedanken. Was mich aber am meisten umtreibt ist die Unwissenheit. Ich finde viele Fragen sind nicht wirklich beantwortet worden und so wirklich glaube ich nicht, dass wir bei einem größeren Ausbruch wirklich so gut vorbereitet sind wie immer gesagt wird.“

Claudia Falkenberg (35), Oranienburg: „Ich habe keine Angst vor dem Virus, entweder es kommt oder eben nicht. Ich habe auch kein Desinfektionsmittel in der Tasche. Im Winter sollte man sich eh vermehrt schützen, vor allem wenn man wie ich als Friseurin mit Kunden zu tun hat.“

Von Knut Hagedorn