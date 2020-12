Corona-Fall im Wirtschaftsausschuss des Landkreises Oberhavel

Oberhavel

Nachdem der Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung des Landkreises Oberhavel am Montag in der Orangerie Oranienburg tagte, wurde einer der teilnehmenden Personen am Mittwoch positiv auf das Corona-Virus getestet. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hat das Kreistagsbüro alle ebenfalls anwesenden Personen informiert, wie Pressesprecherin Ivonne Pelz auf MAZ-Nachfrage bestätigen kann. Ihnen wird empfohlen, den eigenen Gesundheitszustand über 14 Tage, also bis zum 21. Dezember, genau zu beobachten, besonders auf die folgenden Symptome hin: Husten, Fieber, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksstörungen und Müdigkeit. Freiwillige Corona-Tests sind möglich.

Von Wiebke Wollek