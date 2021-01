Corona-Impftermine: Post aus Oberhavel an die Ministerin und die Kassenärztliche Vereinigung

Oberhavel

Stellvertretend für die Senioren des Landkreises Oberhavel hat sich hinsichtlich der desaströsen Vergabe von Corona-Impfterminen eine Gruppe aus acht ehrenamtlichen Politikern, Medizinern und Verwaltungsleitern an die für die Impfung und Terminvergabe zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) Brandenburg gewandt – unter ihnen Karl-Heinz Grollmisch, Vorsitzender des Seniorenbeirates Oberhavel, und Frank Stege, Amtsdirektor in Gransee und die Kreistagsabgeordnete und Ärztin Petra Bajorat-Kollegger (Grüne/B 90). Alle Mitzeichnenden seien von impfberechtigten Bürgern angesprochen worden, die mit der aktuellen Weise der Terminvereinbarung zur Impfung nicht zurecht kommen. „Unser Anliegen wäre, die Terminvergabe für die Impfberechtigten teilweise an die Landkreise zu übertragen“, heißt es in dem Schreiben. Die Kassenärztliche Vereinigung könnte den Zuständigen Termine mit der Anzahl an Impfmöglichen für die Erst- und Folgeimpfungen benennen. Listen hierfür könnten beispielsweise bei der örtlichen Verwaltung und bei den Hausärzten der Städte und Gemeinden zur Eintragung hinterlegt werden. Berechtigte Impfwillige könnten sich verbindlich eintragen lassen und die Listen könnten dann an die Kreisverwaltung zum Tag „X“ weitergeleitet werden und von dort aus zentral an die KV.

Wie hinkommen zum Impfzentrum?

Als weiteres ungeklärtes Thema wird angesprochen, wie die älteren Mitbürger zu den Impfzentren gelangen. Berlin biete beispielsweise kostenfreie Taxifahrten an. Öffentliche Verkehrsmittel sollten für die Risikogruppe obsolet sein. Wenn die vorgeschlagene Listenvariante aus einzelnen Orten zum Tragen käme, könnte man auch über einen Shuttleservice nachdenken, bei dem, vor dem Einstieg in den Bus, bei den Fahrgästen Antigenschnelltests durchgeführt werden könnten, so der Vorschlag. So ließe sich auch die Gefahr deutlich reduzieren, frisch Infizierte zu impfen. Bei nicht oder nur mit großem Aufwand transportfähigen Menschen über 80 Jahren könnte wie bei den Pflege- und Altenheimen das mobile Impfteam zum Einsatz kommen. Parallel wird die aktive Unterstützung angeboten.

Mail ging auch an Verwaltungsstab des Landkreises

Mit ihrer E-Mail wandten sich die Unterzeichner zugleich an Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sowie den Verwaltungsstab des Landkreises Oberhavel.

Hintergrund: Im Land Brandenburg besteht derzeit ausschließlich die Möglichkeit über die KV- Hotline „116 117“ einzelne Impftermine zu vereinbaren. Diese Nummer, die eigentlich vornehmlich im Krankheitsfall Patienten zur Verfügung steht, dient nun zusätzlich der Covid-Impfterminvergabe, die jedoch nur Termine für jeden einzelnen Anrufer, maximal Ehepaare, vergibt. Die Möglichkeit, für eine größere Gruppe von Impfberechtigten mit einem Anruf gleichzeitig Termine zu vereinbaren, besteht derzeit nicht, ebenso wenig für die schriftliche Gruppenanmeldung, sei es online oder auf postalischem Wege.

Von Helge Treichel