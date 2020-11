Potsdam

Die Landesregierung hat eine Liste mit jenen zehn Orten erstellt, an denen in den kommenden Wochen Impfzentren entstehen sollen. In dem Papier, das der MAZ vorliegt, sind gelistet: Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin), Oranienburg ( Oberhavel), Eberswalde ( Barnim), Prenzlau ( Uckermark), Brandenburg/Havel, Potsdam, Luckenwalde ( Teltow-Fläming), Frankfurt (Oder), Cottbus und Elsterwerda (Elbe-Elster).

Die Standorte sollen zunächst für eine Betriebszeit von sechs Monaten ausgelegt sein. Je Stunde sollen pro Standort 100 bis 150 Menschen geimpft werden.

Erreichbarkeit ist zentral

Bei der Liste handelt es sich um eine Aufforderung des Landes an die Verwaltungschefs der Kreise und kreisfreien Städte, Immobilien an den angegebenen Orten zu suchen und zu prüfen, ob diese geeignet sind.

Laut Gesundheitsministerium sind bei der Ortswahl ausschlaggebend gewesen: „Infrastruktur, bestmögliche flächendeckende Verteilung im Land, Erreichbarkeit, Wirtschaftlichkeit sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfügbarkeit von ärztlichen und medizinischen Personal aus dem Bereich der ambulanten Versorgung“, wie es in dem Papier heißt.

Die Standortauswahl ist also nicht zwangsläufig die endgültige, sie stellt aber eine Arbeitsgrundlage dar. Zunächst sollen – wie berichtet – die großen Zentren in Potsdam und Cottbus Impfstoffe gegen das Coronavirus erhalten. Diese Zentren sollen laut Gesundheitsministerium Mitte Dezember bereit stehen, so dass nur noch der Wirkstoff angeliefert werden muss. Zunächst sollen Risikogruppen, medizinisches Personal, Pfleger und Polizisten geimpft werden.

1,5 Millionen Menschen sollen geimpft werden

Die Zentren müssen ein gut organisiertes Termin-Management einführen, denn laut Gesundheitsministerium sollen 1,5 Millionen der etwa 2,5 Millionen Brandenburger den Wirkstoff verabreicht bekommen – und das zweimal, da im Abstand von höchstens drei Wochen ein zweiter Piks fällig ist, damit das Präparat einer Covid-19-Erkrankung vorbeugen kann.

Das heißt: Es geht allein in Brandenburg um drei Millionen Einzeldosen. Wird die Zahl erreicht, wäre eine „Herdenimmunität“ wahrscheinlich. Dazu müssen 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein.

Laut der am 25. November zwischen Bund, Ländern und Kassenärztlicher Vereinigung abgestimmten nationalen Impfstrategie sollen die Zentren eine Reihe von Kriterien erfüllen, damit Land und Bund die Kosten übernehmen. Die Grundfläche soll mindestens 1500 Quadratmeter betragen, besser aber mehr. Das entspricht der Fläche von zwei kleinen Discount-Märkten.

Strom für Hochleistungs-Kühlschränke

Bis zu sechs Impfteams sollen an jedem Standort gleichzeitig im Einsatz sein, es können aber auch mehr sein. Dann müssten die „Hallen entsprechend größer sein oder durch Auslagerung zum Beispiel von Wartebereichen in Container erweitert werden können“, heißt es in der Raumanforderung.

Jedes Impfteam hat einen Mindestraumbedarf von 120 Quadratmetern. Sanitäreinrichtungen für Personal und Besucher sollen getrennt sein, erforderlich sei auch ein „Parkplatzmanagement“, heißt es in dem Schreiben.

Stabiles Internet und Bahnhofsnähe erforderlich

Rettungsdienste sollen die Standorte gut erreichen können, der nächste Halt des öffentlichen Nahverkehrs soll in Laufdistanz liegen. Ein Krankenhaus soll („wünschenswert“) in der Nähe liegen, die Bewachung rund um die Uhr nach Möglichkeit und Sicherheitseinschätzung sichergestellt sein.

Ein leistungsstarkes Internet ist erforderlich, ebenso die Möglichkeit der Einspeisung von Notstrom. Das hat mit den teils für den Wirkstoff erforderlichen Aufbewahrungstemperatur von mehr als 70 Grad minus zu tun.

Von Ulrich Wangemann