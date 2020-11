Corona-Inzidenzwert in Oberhavel über 100er-Marke

Die Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hat sich auf die Verschärfung der Corona-Regeln vor allem in zwei Schritten, gestaffelt nach Inzidenzwerten in besonders betroffenen Regionen geeinigt. Das gilt:

Bei Inzidenz ab 35: Einführung einer zusätzlichen Maskenpflicht in Räumen (etwa in Büros, Fahrstühlen und in Gaststätten zusätzlich für Beschäftigte mit Gastkontakt), aber auch im Freien, wo eine höhere Übertragungsgefahr besteht (in Brandenburg gilt dies bereits). Die Einführung einer Sperrstunde kann ab dieser Inzidenz geprüft werden.

Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen wird reduziert: Bei privaten Feiern auf 25 Teilnehmer im öffentlichen Raum, 15 im privaten Raum (in Brandenburg galten bisher 50 bzw. 25) – jeweils mit Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt drei Tage im Voraus ab sechs Personen aus anderen Haushalten. Öffentliche Veranstaltung dürfen draußen mit 250 Teilnehmern stattfinden, drinnen mit 150 Teilnehmern. In gastronomischen Einrichtungen gilt ab 23 Uhr ein Alkoholausschankverbot.

Ab Inzidenz 50: Einführung Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal 10 Personen und einer Sperrstunde ab 23 Uhr für Gastronomie, Bar und ähnliche Einrichtungen. Begrenzung von Veranstaltungen auf 100 Teilnehmer und bei privaten Feiern auf maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie maximal zehn Personen aus maximal zwei Hausständen im privaten Raum – mit Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt wie bei 35er Inzidenz. Öffentliche Veranstaltung dürfen draußen mit 150 Teilnehmern stattfinden, drinnen mit 100 Teilnehmern. In gastronomischen Einrichtungen gilt ab 23 Uhr ein Alkoholausschankverbot.

Sollte der regionale Anstieg bis zehn Tage nach erstmaligem Überschreiten der Grenzwerte sich nicht bremsen lassen, greifen weitere Einschränkungen (etwa Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen oder zwei Hausstände).