Corona in Oberhavel: Inzidenzwert steigt in Oberhavel weiter an

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt weiter an im Landkreis Oberhavel und liegt momentan bei 293,5. Aus Pflegeeinrichtungen in Kremmen und Oranienburg werden insgesamt zehn neue Coronafälle gemeldet.