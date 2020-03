Corona: Inzwischen 13 Erkrankte im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie nehmen im Landkreis Oberhavel weiter Fahrt auf. Nachdem sich die Zahlen der offiziell bestätigten, am Virus erkrankten Personen in den vergangenen Tagen in Grenzen gehalten hatten, steigt nun auch im Landkreis die Zahl nachweislich am Corona-Virus Erkrankter deutlich an. Waren es am Dienstag noch sieben Personen gewesen, meldete die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag (Stand: 15 Uhr) bereits 13 nachweislich am Virus erkrankte Personen. Am Vormittag waren es noch elf Erkrankte gewesen. Damit hat sich die Zahl binnen eines Tages fast verdoppelt.

75 häuslich isolierte Personen sowie 248 Menschen in vorübergehender Absonderung

Bislang muss keine dieser Personen stationär behandelt werden. Sie verteilen sich auf drei Erkrankte in Oberkrämer, jeweils zwei Erkrankte in Hohen Neuendorf, im Mühlenbecker Land und in Velten sowie je eine infizierte Person in Hennigsdorf, Liebenwalde, Oranienburg und Glienicke/Nordbahn. Zudem befinden sich gegenwärtig insgesamt 75 Personen im Landkreis in 14-tägiger häuslicher Isolation. In temporärer Absonderung befinden sich aktuell 248 Personen. Negativ auf das Corona-Virus getestet wurden derweil bislang 142 Menschen, 106 Testergebnisse stehen noch aus (Stand: Mittwoch, 18. März, 15 Uhr).

Gesundheitsdezernentin Niendorf appelliert an Bevölkerung

„Wir gehen davon aus, dass die Zahlen auch in den kommenden Tagen weiter steigen werden“, sagt Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf. „Bitte halten Sie sich an die angeordneten Maßnahmen und folgen Sie den Empfehlungen der Behörden. Dazu zählt insbesondere, soziale Kontakte so gut es geht einzuschränken und die Teilnahme an Veranstaltungen und Versammlungen zu vermeiden. Wenn die getroffenen Maßnahmen wirken sollen, dann müssen alle Bürgerinnen und Bürger jetzt bewusst handeln und aktiv mitwirken!“

Tägliche Lagebesprechung im Landratsamt

Die Zahlen könnten sich im Laufe des Tages jederzeit weiter ändern, erklärt Kreissprecherin Ivonne Pelz. Die Pressestelle des Landrats werde täglich über den aktuellen Stand der Erkrankten informiert, in einer Lagebesprechung am Nachmittag werde die aktuelle Situation besprochen. „Die Entwicklung der Zahlen zeigt auch, dass die getroffenen Maßnahmen gerechtfertigt sind und auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommen“, sagt Ivonne Pelz weiter.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Bieneck