Corona: Inzwischen elf Erkrankte im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie nehmen im Landkreis Oberhavel weiter Fahrt auf. Nachdem sich die Zahlen der offiziell bestätigten, am Virus erkrankten Personen in den vergangenen Tagen in Grenzen gehalten hatten, steigen offenbar die Zahlen im Landkreis inzwischen deutlicher an. So bestätigte das Landratsamt am Mittwochvormittag auf MAZ-Nachfrage, dass inzwischen elf Personen in Oberhavel offiziell bestätigt am Corona-Virus erkrankt seien. Am Dienstag waren es noch sieben gewesen.

Tägliche Lagebesprechung im Landratsamt

Die Zahlen könnten sich im Laufe des Tages noch weiter ändern, erklärt Kreissprecherin Ivonne Pelz. Die Pressestelle des Landrats werde täglich über den aktuellen Stand der Erkrankten informiert, in einer Lagebesprechung am Nachmittag werde die aktuelle Situation besprochen. „Die Entwicklung der Zahlen zeigt auch, dass die getroffenen Maßnahmen gerechtfertigt sind und auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommen“, sagt Ivonne Pelz weiter.

Von Nadine Bieneck