Oberhavel

Die Corona-Pandemie beschäftigt Gesundheitsamt und Kreisverwaltung auch über die Osterfeiertage. Erstmals wurde nun ein positiv am Corona-Virus erkrankter Patient in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete gemeldet.

Insgesamt waren bis Ostermontag in Oberhavel 161 positive auf den Virus getestete Personen gemeldet (Stand: Sonntag, 12. April, 10 Uhr). 83 dieser Personen befinden sich gegenwärtig in häuslicher Quarantäne, elf Patienten müssen gegenwärtig stationär behandelt werden. 63 Personen sind inzwischen bereits geheilt, vier Personen sind verstorben. Insgesamt stehen 1100 weitere Menschen aus Oberhavel derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind.

898 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 202 Personen steht das Testergebnis noch aus. Außerdem wurden 612 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die COVID-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Hohen Neuendorf (28), Oranienburg (27), Hennigsdorf (25), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (16), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (8), Birkenwerder (6), Leegebruch (5), Löwenberger Land (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/ Havel und Kremmen gibt es nach wie vor keine gemeldeten COVID-19-Fälle.

Wie die Kreisverwaltung am Ostersonntag weiter mitteilte, ist erstmals ein COVID-19-Fall in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Hennigsdorf aufgetreten. Dem Patienten geht es laut Gesundheitsamt den Umständen entsprechend, er muss nicht stationär behandelt werden. Die Bewohner der Unterkunft sowie die Mitarbeitenden des Wachschutzes wurden mit Atemschutzmasken versorgt. Um der vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Isolation gerecht zu werden und um weitere Infektionsfälle in der Unterkunft zu vermeiden, wurden sowohl der Bewohner als auch seine Kontaktpersonen in einer separaten Unterkunft untergebracht. Kontaktpersonen und Erkrankte sind dabei räumlich getrennt. Sozialarbeiter kümmern sich laut Kreisverwaltung um die isolierten Personen, eine Versorgung mit Nahrungsmitteln wird gesichert.

Von MAZonline