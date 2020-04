Oberhavel

Ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen, die akuten Bedarf an Ausrüstungsmaterial zum Schutz vor dem Corona-Virus haben, können von neuen Materiallieferungen profitieren, die zum Wochenbeginn in der Oberhaveler Kreisverwaltung eingetroffen sind. Das teilte die Pressestelle des Landrats am Montagnachmittag mit.

Bei dringendem Bedarf können sich die Pflegeeinrichtungen und -dienste per E-Mail an verwaltungsstab@oberhavel.de an die Kreisverwaltung wenden. Die Kreisbehörde bittet dabei die Einrichtungen und Dienste, unbedingt die Kontaktdaten anzugeben und den dringenden Bedarf konkret zu beziffern.

Die Ausgabe der Materialien ist für Donnerstag (9. April) vorgesehen. „Es ist uns wichtig, dass die Schutzmaterialien genau dort ankommen, wo sie mit hoher Priorität am dringendsten benötigt werden", erklärt dazu Matthias Rink, Leiter des Verwaltungsstabes beim Landkreis Oberhavel.

Von MAZonline