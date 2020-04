Nachdem das Brandenburger Kabinett am Freitagvormittag erste Lockerungen im Zuge der Pandemie-Einschränkungen beschloss, zog der Landkreis Oberhavel am Freitagnachmittag nach. Landrat Ludger Weskampf warnte jedoch auch: „Wir sind weiter mitten drin in der Pandemie.“