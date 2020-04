Corona-Krise: Zahl an Neuerkrankungen in Oberhavel geht deutlich zurück

Oberhavel

Ist es ein erstes Anzeichen der Entspannung? Die Zahl der Neuerkrankungen im Landkreis Oberhavel ist erstmals deutlich rückläufig. So meldete das Gesundheitsamt für Oberhavel im Vergleich zum Vortag nur eine weitere Neuerkrankung. Insgesamt 165 Menschen wurden seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis bis Mittwoch, den 15. April, positiv auf den Coronavirus getestet.

Zahl der aktuell Erkrankten deutlich zurück gegangen

75 dieser 165 Personen gelten inzwischen bereits als geheilt. Fünf Personen, die am Coronavirus erkrankt waren, sind verstorben. Aktuell gibt es damit 85 am Virus Erkrankte in Oberhavel, am Vortag waren es noch 96 Erkrankte gewesen. Nach wie vor müssen neun von ihnen stationär behandelt werden. Die 76 Personen verbleibenden Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Nach wie vor verteilen sich die Fälle erkrankter Personen auf den gesamten Landkreis, mit Ausnahme von Fürstenberg/ Havel und Kremmen. Die meisten Fälle verzeichnen nach wie vor Oranienburg (29 Fälle), Hohen Neuendorf (28) und Hennigsdorf (26). Es folgen Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), das Mühlenbecker Land (8), Birkenwerder (6), Leegebruch (5), das Löwenberger Land (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und das Amt Gransee (2).

Fast 1000 Brandenburger gelten inzwischen als geheilt

Im gesamten Land Brandenburg wurden bis zum Mittwoch insgesamt 2159 Erkrankte gemeldet. Die Zahl der neu gemeldeten Fälle hat sich im Vergleich zum Vortag (Dienstag, 14. April) um 41 Patienten erhöht. 214 Personen befinden sich gegenwärtig in stationärer Behandlung, 33 von ihnen werden intensivmedizinisch beatmet. Nach Berechungen des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums gelten rund 950 der positiv getesteten Brandenburger inzwischen als geheilt. Am stärksten vom Ausbruch des Coronavirus betroffen ist nach wie vor die Landeshauptstadt Potsdam mit insgesamt 464 Erkrankten. Es folgen der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 308 Erkrankten und der Barnim mit 234 Erkrankten vor dem Landkreis Oberhavel mit insgesamt 165 positiv getesteten Fällen.

