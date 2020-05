Corona-Lockerungen: So reagiert Oberhavel

Oberhavel

Oberhavel ist weiter auf Lockerungskurs in der Corona-Krise: Ab Samstag dürfen alle Geschäfte und Läden ohne die bisherige Beschränkung von bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Restaurants, Cafés und Kneipen können ab dem 15. Mai wieder aufmachen. Allerdings mit strengen Auflagen, wie Abstandsregeln, Zugangsbeschränkungen und eingeschränkten Öffnungszeiten.

Kosta Baho (31) vom griechischen Restaurant „Korfu“ in Glienicke an der Hauptstraße 54 Quelle: privat

Ganz zur Freude von Malte Voigts. „Wir wollen zum 15. Mai wieder das Restaurant öffnen“, sagt der Geschäftsführer des Spargelhofes Kremmen. „Wir werden die Tische und Bestuhlung im Mindestabstand aufbauen und dafür sorgen, dass die Bedingungen für die Gäste in den beiden Zelten nicht zu beengt sind.“ 300 Leute passen sonst ins Restaurant. „Jetzt werden es 150 sein. Wie wir das auf der Terrasse machen, schauen wir. Auch da werden die Mindestabstände eingehalten.“ Welche Bedingungen noch erfüllt werden müssen, wird in den nächsten Tagen geklärt. „Da schauen wir uns alles genau an. Brauchen wir zwei Eingänge? Alles Fragen, die nun geklärt werden.“ Malte Voigts freut sich auf den Start. „Einige Restaurants sind der Meinung, dass sich eine Öffnung mit weniger Gästen nicht lohnt. Die Angestellten müssten so oder so kommen. Das Gesamtpaket stimmt nicht. Wir werden aber trotzdem öffnen. Das ist meiner Meinung nach auch das richtige Signal.“ Der Spargel-Drive sei gut angekommen, ist aber halt nur eine „Übergangslösung“, so Voigts.

Manon Wetzel freut sich, ihr Kosmetikstudio in Kremmen, wie auf diesem Bild von vor einem Jahr, wieder aufmachen zu dürfen. Quelle: Robert Roeske

Ein paar Meter weiter atmet auch Manon Wetzel auf. Die Unternehmerin aus Kremmen musste ebenfalls bis jetzt zugucken. Während Friseure am vergangenen Montag wieder öffnen durften, musste sie weiter auf den Wiedereinstieg warten. „Ab Montag geht es endlich wieder los. Ich bin sehr erleichtert, die Kunden freuen sich“, sagt Manon Wetzel, die ein Nagelstudio betreibt und Microblading anbietet. Die zweifache Mutter hatte Existenzängste. „Die ersten 14 Tage war das noch okay. Doch nun sind es schon sieben Wochen, wo ich nicht arbeiten darf. Mir fehlt das Geld.“ Das Aus der Firma stand im Raum. „Doch nun geht es ja Gott sei dank weiter. Ich freue mich, dass ich ab Montag wieder ein normales Leben führen kann.“

Kurzarbeit in der Corona-Krise

Die zehn der 15 Mitarbeiter vom italienischen Restaurant „ Bel Paese“ an der Berliner Straße 57a in Hohen Neuendorf hoffen jetzt inständig, dass sie schon bald wieder arbeiten dürfen. Denn sie wurden aufgrund der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt. „Wir müssen sehen, wie unser Restaurantbetrieb wieder anläuft“, sagt Inhaber Dzezair Ali (51). Seit 22. März war die Gaststätte zu und hielt sich nur mit einer Notbesatzung über Wasser, die Pasta und Co. zum Mitnehmen zubereiteten.

Lockerung mit Auflagen

„Wir wissen zwar noch nicht, welche Auflagen konkret nach den Lockerungen auf uns zukommen. Aber wir sind auf alles vorbereitet und sehr erleichtert, endlich wieder öffnen zu dürfen“, sagt Kosta Baho (31) vom griechischen Restaurant „ Korfu“ in Glienicke an der Hauptstraße 54. Masken, Desinfektionsmittel und Co. habe er alles schon vorrätig. Derzeit hat er 120 Plätze im Restaurant. „Wir rechnen damit, auf 50 Plätze reduzieren zu müssen, aber das wäre ja kein Thema – Hauptsache, würde dürfen wieder öffnen.“ Wenn es gut läuft, bekommen die drei Mitarbeiter der Notbesatzung bald wieder Verstärkung von den anderen sieben Kollegen. Auch im „ Korfu“ gab es Essen to go. Gewünscht hätte man sich, dass ihnen der Vermieter bei der Miete entgegengekommen wäre.

Kabinettssitzung abwarten

Im griechischen Restaurant Athos in Nieder Neuendorf blickt man den Lockerungen ebenfalls positiv entgegen. „Unsere Gäste freuen sich“, sagt Mitarbeiter Spyros Georgakis. „Unser jetziger Stand ist, dass wir ab dem 15. Mai wieder öffnen dürfen. Wir sind aber noch vorsichtig, denn das Kabinett muss den Vorschlag der Bundesregierung erst noch bestätigen.“ Wenn die Gäste im „Athos“ wieder ihr Essen genießen dürfen, sollen die Abstände von 1,50 Meter eingehalten werden. In den vergangenen Wochen wurden die Gerichte zur Abholung angeboten. „Das hat zum Glück gut geklappt.“

Von Sebastian Morgner, Jeannette Hix und Wiebke Wollek