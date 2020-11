Corona: Neue Informationspolitik des Landkreises umstritten

Oberhavel

„Mit Verwunderung und Sorge nimmt die Kreistagsfraktion von Bündnis 90 /Die Grünen die Ankündigung der Kreisverwaltung vom 9. November dieses Jahres zur Kenntnis, künftig nicht mehr im Detail über COVID-19-Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Wohngruppen zu berichten.“ Das schreiben die Fraktionsvorsitzenden Julia Schmidt und Reiner Merker in einer Pressemitteilung und mit Blick auf die Begründung, wonach es zu einer zunehmenden Häufung von Einzelfällen komme.

Wunsch, dass die Entscheidung zurückgenommen wird

„Wenn nun gehäuft Infektionen auftreten, ist eine besondere Auf-merksamkeit und Sensibilisierung aller wichtig“, begründet das Führungsduo seine Sorge. Genau das könne durch konkrete Informationen erreicht werden, findet Fraktionsmitglied Susanne Mosch. „Aus Einzelfällen entstehen schnell Infektionsketten, das haben wir in Oberhavel in Gemeinschaftsunterkünften und zuletzt auch in einer Kita gesehen“, ergänzt Reiner Merker: „Wir wünschen uns, dass die Kreisverwaltung diese Entscheidung zurück nimmt.“

„Entsetzen“ bei Willkommensinitiative

Ihr „Entsetzen“ drückt auch die Initiative Willkommen in Oberkrämer, Leegebruch und Velten (WOLV ) aus, vor allem bezogen auf die Zahlen in den Gemeinschaftsunterkünften. Besorgt fragt Sprecher Jörg Ditt nach den dortigen Infektionszahlen und danach, was diese Aussage bedeutet. „Werden nicht einmal die Bewohner zu der aktuelle Lage in der Gemeinschaftsunterkunft informiert?“

WOLV: Bewohner aus gesellschaftlicher Wahrnehmung ausgeschlossen

Ohnehin sei das Einhalten der Coronabestimmungen in den Gemeinschaftsunterkünften „faktisch nicht möglich“. „Was ist das Ziel dieser , Informationspolitik’?“, so Jörg Ditt. Dieses Verhalten des Landkreises sei aus Sicht der Willkommensinitiative „nicht nur unverantwortlich, sondern unserer Meinung nach auch gesetzeswidrig“. Infektionsketten würden ignoriert. „Damit werden die Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung ausgeschlossen.“ Seit Monaten fordere unter anderem die WOLV, endlich die Belegungen zu entzerren. Stattdessen würden Unterkünfte geschlossen und die Bewohner auf immer weniger Standorte konzentriert. Im „Windschatten von COVID-19“ werde versucht, „Bewohner aus den Gemeinschaftsunterkünften zu drängen, um angeblich Platz wegen Corona zu schaffen“. Viele Fakten und Erklärungen „sind nach unseren Erfahrungen und Gesprächen nicht bei den Bewohnern angekommen“.

Pressesprecherin: Es wird weiter informiert

In der Kreisverwaltung kann die Aufregung nicht ganz nachvollzogen werden. Schließlich werde weiterhin informiert, wie Pressesprecherin Ivonne Pelz auf Nachfrage versichert. Durch den enormen Anstieg der Fallzahlen – der Inzidenzwert stieg erneut stark an (auf 88,3) – werde das Personal sehr stark strapaziert, wenn weiter über erkrankte Einzelpersonen in Einrichtungen berichtet würde. Vielmehr werde der Fokus der Information nunmehr auf Cluster gelegt, in denen bereits mehrere Erkrankungen nachgewiesen wurden, erläutert Ivonne Pelz. Zwar seien inzwischen rund 60 Mitarbeiter im Gesundheitsamt tätig, aber diese müssten sich auf die drängendsten Fragen konzentrieren. Dazu gehöre weiterhin, alle Betroffenen zu informieren und Infektionsketten nachzuvollziehen – natürlich auch in Gemeinschaftsunterkünften. Die Darstellungen von Jörg Ditt bezeichnet sie als „eingeschränkte Sicht“.

