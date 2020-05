Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Oberhavel im Überblick

Oberhavel

Wie reagieren Gesundheitsamt und Schulleitung, wenn eine Person aus dem Lehrerkollegium positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet wird? Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich eine Lehrerin der Veltener Linden-Grundschule mit dem Virus infiziert hat.

Am 18. Mai weitet die Stadtbibliothek Oranienburg ihren Betrieb aus. Besucher können dann wieder selbst im Bestand stöbern –wenn auch mit Einschränkungen. Der Brandenburger Lesesommer findet in disem Jahr in eingeschränkter Form statt.

Stephanie Kolena aus Germendorf (Oberhavel) ist am Ende ihrer Kräfte. Die 32-Jährige ist als Teamleiterin in der Geldwäschebekämpfung im Bankensektor tätig. Seit Beginn der Pandemie muss sie von daheim arbeiten. Gleichzeitig soll sie ihren zweieinhalbjährigen Sohn betreuen, ihr Antrag auf Notbetreuung wurde abgelehnt.

+++Aktuelle Zahlen+++

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist leicht gesunken. 67 Personen sind im Landkreis erkrankt. Unter ihnen ist auch eine Lehrerin der Veltener Linden-Grundschule.

Für Andreas Noack (SPD) und Frank Bommert (CDU) war die 15. Sitzung im Landtag besonders. Die beiden Politiker mussten in Potsdam wegen Corona unter anderen Bedingungen arbeiten.

Die Stadt Velten informierte am Dienstagabend darüber, dass an der Linden-Grundschule ein bestätigter positiver Corona-Fall in der Lehrerschaft aufgetreten ist. Die betreffende Lehrkraft war am Freitag zuletzt im Einsatz.

Guten Morgen nach Oberhavel. Wir halten Sie auch am Mittwoch mit Corona-Neuigkeiten aus dem Landkreis auf dem Laufenden! Kommen Sie gut durch den Tag!

Für heute verabschieden wir uns aus dem Newsblog, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Nacht!

Die angekündigten Aufhebungen Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bezeichnet Bert Kronenberg als großartigen Erfolg. Daran hätten die Einwohner mit ihrem verhalten einen entscheidenden Anteil.

Die Stadt Zehdenick befreit alle Eltern, deren Kinder sich nicht in einer Notbetreuung befinden, auch für den Monat Mai von den Kita-Beiträgen.

Nun gibt es 69 Erkrankte und 306 Infizierte in Oberhavel.

Mit neuem Maskottchen, aber ohne Gäste: Waldschule Briesetal im Corona-Modus



Die Corona-Pandemie versetzt die Waldschule Briesetal in eine angespannte finanzielle Situation. Denn die Grundlage zum Überleben sind Veranstaltungen zur Umweltbildung, die seit dem 18. März ausfallen mussten. Doch es gibt auch schöne Neuigkeiten aus der Waldschule.



Tattoostudios dürfen wieder öffnen: Daumen hoch zum Neustart

Seit Montag dürfen auch die Tattoostudios wieder ihrer Arbeit nachgehen. So auch das Team von „Colour of Skin“ aus Oranienburg. Chefin Katrin Fidorra freut sich auf den Neustart.



Totschlags-Verdächtiger mit Corona infiziert – 28 Polizisten in Quarantäne

Im Gefängnis erst stellte sich heraus: Der 29 Jahre alte Afghane, der einen Landsmann (25) umgebracht haben soll, ist mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor war nichts von einer Infektion in der Asylbewerberunterkunft bekannt.



+++ Dienstag, 17. März, 17.54 Uhr +++

In Oberhavel gibt es nun nachweislich sieben Corona-Kranke, wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag vermeldete. Zudem befinden sich 75 Menschen in häuslicher Isolation.

+++ Dienstag, 17. März, 17.41 Uhr +++

Die Kreisverwaltung Oberhavel schließt alle ihre Standorte ab Mittwoch wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus. Auch Kfz-Anmeldungen sind nur noch online möglich.

+++ Dienstag, 17. März, 17.19 Uhr +++

Die Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft hat am Dienstag alle ihre Spielplätze im Hennigsdorfer Stadtgebiet gesperrt. Grund ist die voranschreitende Corona-Pandemie.

+++ Dienstag, 17. März, 13.35 Uhr +++

In einer deutlich abgespeckten Form tagte Montagabend (16. März) Oberhavels Kreisausschuss in seiner vermutlich für längere Zeit letzten Sitzung. Beschlossen wurde ein kurzfristig vom Landrat eingereichter Antrag zusätzlicher Haushaltsmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie .

+++ Dienstag, 17. März, 13.33 Uhr +++

Auch in der Gemeinde Oberkrämer sind am Dienstag alle kommunalen Einrichtungen geschlossen worden – bis zunächst 19. April. Betroffen sind Gemeindehäuser, Jugendclubs, das Museum und mehr.

+++ Dienstag, 17. März, 13.30 Uhr +++

Auch wenn einige Regale in Supermärkten leer sind – es gibt keinen Engpass an Lebensmitteln oder Produkten des täglichen Bedarfs. Die Bundesregierung bittet ausdrücklich, von Hamsterkäufen abzusehen, die Versorgung ist gewährleistet.

Die Flatowerin Antje Dudziak ärgert sich darüber, wie sich manche Menschen angesichts der Corona-Krise vor allem in den Supermärkten benehmen. Sie kennt sich aus, sitzt sie doch selbst an der Kasse eines Supermarktes.

+++ Dienstag, 17. März, 12.26 Uhr +++

In Zeiten des Corona-Virus vermeldet Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse weitere Maßnahmen. Das Rathaus bleibt erst mal verschlossen, Ortsbeiräte tagen nicht, Glückwünsche werden nicht persönlich überbracht.

+++ Dienstag, 17. März, 10.52 Uhr +++

Wegen des Shutdowns stehen viele kleine Unternehmen in Brandenburg vor großen Problemen. Hilfen sind angekündigt, aber vieles bleibt noch unklar – deshalb richten die Regionalcenter der Wirtschaftsförderung eine Krisenberatung ein. Das Wirtschaftsministerium plant einen Runden Tisch.

+++ Dienstag, 17. März, 10.35 Uhr +++

Die Bundesregierung warnt die Bundesbürger ab sofort vor jeder touristischen Reise ins Ausland. Außenminister Heiko Maas ( SPD) sprach am Dienstagvormittag in Berlin eine formelle Reisewarnung aus. „Bitte bleiben Sie zu Hause! Das hilft Ihnen und anderen.“ Die Warnung vor touristischen Reisen gelte für Ziele weltweit.

+++ Dienstag, 17. März, 10.32 Uhr +++

Wie die Turm ErlebnisCity aus Oranienburg am Dienstag mitteilte, werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus mit sofortiger Wirkung umgesetzt. Damit bleibt das Spaß- und Freizeitbad ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen.

+++ Dienstag, 17. März, 10.29 Uhr +++

Auch die Leegebrucher Verwaltung reagiert auf die Corona-Pandemie und schließt ihre öffentlichen Einrichtungen. Auch die Sitzung der Gemeindevertreter wurde vorsorglich abgesagt.

+++ Dienstag, 17. März, 10.04 Uhr +++

Die MAZ-Redaktion berichtet auch am Dienstag über alle aktuellen Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie im Landkreis Oberhavel.

+++ Montag, 16. März, 20.04 Uhr +++

Und damit verabschiedet sich das MAZ-Team für den Montag aus dem News-Blog. Kommen Sie gut und gesund durch die Nacht, wir sind ab dem Dienstagmorgen wieder für Sie da.

+++ Montag, 16. März, 19.55 Uhr +++

Die Pressekonferenz des Landkreises Oberhavel vom Montagnachmittag ist in ganzer Länge hier noch einmal einsehbar (Übertragung via MAZ Oberhavel-Facebook-Livevideo):

Corona: Der Landkreis informiert gerade über die aktuelle Lage. Gepostet von MAZ Oberhavel am Montag, 16. März 2020

+++ Montag, 16. März, 19.52 Uhr +++

In Kürze sind in Brandenburg und damit auch für den Kreis Oberhavel neue Regelungen zu erwarten, was die Nutzung von Sport- und Freizeitstätten betrifft. Das hat Landrat Ludger Weskamp am Montag angekündigt. Zudem entfallen zunächst bis zum 15. Mai Kreistage sowie sämtliche Ausschuss-Sitzungen des Kreises.

+++ Montag, 16. März, 19.40 Uhr +++

Wenn wegen des Corona-Virus vor allem Ältere nicht mehr raus gehen sollten, will die Kremmener Stadtverwaltung ihnen jetzt unter die Arme greifen. Es soll ein Einkaufsvermittlungsservice auf die Beine gestellt werden.

+++ Montag, 16. März, 19.18 Uhr +++

„Nix Corona-Ferien“, sagt Schulleiter Thomas Meinecke vom Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf. Der Notfallplan stand schon bevor das Ministerium die Schließung von Schulen und Kitas angeordnet hatte. Während sich die Schüler ab Mittwoch um 7.50 Uhr online zum Unterricht anmelden müssen, unterrichten die Lehrer aus leeren Räumen.

+++ Montag, 16. März, 18.59 Uhr +++

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor dem beliebtesten Ausflugsziel Oranienburgs nicht halt. Der Tier- und Freizeitpark Germendorf schließt auf unbestimmte Zeit.

+++ Montag, 16. März, 18.40 Uhr +++

Oberhavels Kreistag geht in die Zwangspause: Angesichts der aktuellen Situation rund um die Ausbreitung des Corona-Virus wurde die für Mittwoch geplante, reguläre Sitzung des Kreistags abgesagt. Auf der sollte unter anderem die Einstellung zusätzlicher Haushaltsmittel zur Eindämmung und Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen werden.

+++ Montag, 16. März, 17.44 Uhr +++

Das Corona-Virus hat auch die Mobilität fest im Griff. Bereits seit letzter Woche ist schon kein Ticketkauf direkt beim Busfahrer mehr möglich, Fahrgäste werden gebeten, eine Ticket-App zu benutzen oder ihre Fahrscheine an einem Automaten zu kaufen. Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft zeigt aber große Kulanz. Wie Landrat Ludger Weskamp zudem am Montag mitteilte, verkehren die Busse am Mittwoch nicht mehr nach regulärem, sondern nach dem Ferienfahrplan .

+++ Montag, 16. März, 17.12 Uhr +++

Dass die Oberhaveler auch in Krisenzeiten zusammenhalten, zeigt das Engagement einiger Oranienburger. Sie stellen in diesen Tagen eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine, um vor allem ältere Personen, die zur Risikogruppe der Corona-Patienten zählen, mit dem Notwendigen zu unterstützen.

+++ Montag, 16. März, 16.54 Uhr +++

Nachdem bereits alle Orangerie- und Schlosspark-Veranstaltungen sowie Führungen und Bustouren in Oranienburg bis einschließlich 30. April abgesagt wurden, schließt ab Dienstag, 17. März, auch der Oranienburger Schlosspark und die Tourist-Information.

+++ Montag, 16. März, 16.52 Uhr +++

Auch die Stadt Hennigsdorf reagiert auf das Corona-Virus. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung und um Risikogruppen zu schützen, werden viele kommunale Einrichtungen der Stadt Hennigsdorf ab Dienstag, 17. März geschlossen.

+++ Montag, 16. März, 16.48 Uhr +++

In Oberhavel gibt es einen fünften Corona-Patienten. Es handelt sich dabei um eine Person aus der Gemeinde Glienicke/Nordbahn. Dies teilte Landrat Ludger Weskamp in einer Pressekonferenz mit.

+++ Montag, 16. März, 16.37 Uhr +++

Ab Mittwoch, den 18. März, schließt auch die Gemeinde Birkenwerder ihre gemeindeeigenen Einrichtungen. Ausschüsse und Sprechzeiten fallen ebenfalls vorerst aus.

+++ Montag, 16. März 15.49 Uhr +++

Ab sofort entfallen die offenen Sprechzeiten der Stadtverwaltung Oranienburg. Nur in zwingend notwendigen Fällen und nach vorheriger telefonischer Absprache können Anliegen persönlich bearbeitet werden.

+++ Montag, 16. März, 14.47 Uhr +++

Die Stadt Velten schließt mit sofortiger Wirkung alle Einrichtungen, lediglich das Veltener Rathaus bleibt geöffnet. Ab Dienstag und bis voraussichtlich zum Ende der Osterferien schließt die Verwaltung alle städtischen Einrichtungen.

+++ Montag, 16. März, 13.30 Uhr +++

Die Gemeinde Mühlenbecker Land schließt mit sofortiger Wirkung das Rathaus, sämtliche Gemeinderäume und alle Sportplätze. Das teilte Bürgermeister Filippo Smaldino am Montag mit.

+++ Montag, 16. März, 11 Uhr +++

Der Landkreis will auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation berichten und lädt am Montagnachmittag zu 16 Uhr in den Kreistagssaal.

+++ Sonntag, 15. März, 17.45 Uhr +++

Bislang – Stand: Sonntag, 15. März 2020 – gibt es im Landkreis Oberhavel vier bestätigte Fälle von am Corona-Virus erkrankter Personen. Ein 51-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf steckte sich offenbar im Urlaub in Südtirol an. Zudem erkrankten ein 38-Jähriger aus Liebenwalde, ein Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Mühlenbeck sowie ein 52-Jähriger aus Hennigsdorf. Damit verbunden befinden sich in Oberhavel gegenwärtig 45 Kontaktpersonen der Erkrankten in häuslicher Quarantäne. (Stand: Sonntag, 15. März, 17:45 Uhr, Quelle: Landkreis Oberhavel).

+++ Sonntag, 15. März, 14 Uhr +++

Regulärer Unterricht findet am Montag/Dienstag (16./17. März) an allen öffentlichen Schulen noch statt. An diesen beiden Tagen soll den Verwaltungen Zeit gegeben werden, Regelungen für die Notbetreuung zu treffen und vorzubereiten. Eltern, die ihre Schulkinder bereits am Montag und Dienstag bereits vorsorglich zu Hause lassen wollen, werden gebeten, die Schule darüber zu informieren. Laut Bildungsministerium gelten die Kinder auch dann entschuldigt, wenn keine schriftliche Entschuldigung vorliegt.

+++ Freitag, 13. März, 16 Uhr +++

Als weitere Maßnahme zur Reduzierung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschloss die Landesregierung Brandenburgs am Freitag (13. März), mit Wirkung zum Mittwoch (18. März) alle Schulen und Kindertagesstätten im Land zu schließen (Stichwort: „Betretungsverbot“). Die Schließung soll nach aktuellem Stand vorerst bis zum 19. April (Sonntag), dem letzten Tag der Osterferien, andauern.

+++ Freitag, 13. März, 12.11 Uhr +++

Wie die Kreisverwaltung am späten Freitagvormittag mitteilte, wurde im Landkreis Oberhavel ein zweiter Fall festgestellt, bei dem ein Mensch positiv auf den Corona-Virus getestet wurde. Das bestätigte Amtsarzt Christian Schulze am Freitagmorgen. Bei dem Patienten handelt es sich laut Kreisverwaltung um einen 38-jährigen Liebenwalder, der zuvor in Nordrhein-Westfalen unterwegs war und Kontakt mit einer mit dem SARS CoV2-Virus infizierten Person hatte. Der Mann war deshalb bereits vorsorglich in häusliche Isolation versetzt worden.

