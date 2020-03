Die Zahl der Corona-Virus-Fälle in Oberhavel steigt weiter an. Im Landkreis Oberhavel sind 85 Personen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: 28. März, 12.00 Uhr). Davon befinden sich 69 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs müssen stationär behandelt werden. Die Pandemie hat Auswirkungen auf das öffentliche Leben, Schulen und Kitas sind geschlossen. Wir fassen die aktuellen Entwicklungen im News-Blog zusammen.