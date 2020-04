Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Oberhavel im Überblick

Oberhavel

Der Corona-Virus hat auch den Landkreis Oberhavel im Griff. Im Landkreis Oberhavel sind 126 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: Freitag, 3. April, 12 Uhr). Davon müssen 19 Personen stationär behandelt werden. Am Freitag (3. April) vermeldete das Gesundheitsamt Oberhavel einen zweiten Verstorbenen aus dem Landkreis. Aber: Auch 24 Personen sind inzwischen vom Corona-Virus geheilt. In unserem Sammelartikel „Corona-Pandemie: Das müssen Oberhaveler jetzt wissen“ gibt es zudem jederzeit die wichtigsten Schlüssel-Informationen auf einen Blick.

Corona-Virus: Trauungen und Beerdigungen nur im kleinen Kreis



Corona und die Folgen : Das Kremmener Ordnungsamt informiert: Wegen der Sicherheitsmaßnahmen rund um das Corona-Virus gibt es auch spezielle Regelungen bei Trauungen und Beerdigungen.



Ohne Kollekte fehlt Geld für Hilfsprojekte und Gemeindearbeit



Corona und die Folgen : Weil ohne Gottesdienste das Geld der Kollekten fehlt, bittet der Kirchenkreis Oberes Havelland seine Gemeindeglieder um Spenden. Wie Superintendent Uwe Simon sagt, seien die Pfarrer in den Ämtern jederzeit telefonisch für seelsorgerische Gespräche bereit.



Guten Morgen nach Oberhavel. Wir behalten auch am Sonntag die Corona-Lage im Landkreis im Blick. Wenn sich etwas tut, werden wir die aktuellen Infos hier vermelden. Kommen Sie gut durch den Tag und bleiben Sie gesund!

Schon gesehen? Kurse der Kreisvolkshochschule gehen online weiter



Corona und die Folgen : Die Kreisvolkshochschule Oberhavel hat auf die Kontaktsperre reagiert und setzt die Kurse seit dem 23. März online fort. Mehr noch, sie bietet im Sprachbereich nunmehr vier zusätzliche Onlinekurse an und arbeitet intensiv daran, auch in anderen Bereichen Onlineangebote zu unterbreiten.

#ZusammenGegenCorona: Stadt startet neue Kampagne



Corona und die Folgen : Die Stadt Hennigsdorf startet eine neue Aufklärungskampagne. An 50 Standorten sollen insgesamt 100 Plakate mit verschiedenen Botschaften platziert werden.



Oranienburg: Caritas-Werkstatt näht Stoffmasken gegen Corona



Corona-Aktion : Die Stadtverwaltung Oranienburg startet eine Aktion zur Verteilung von Stoffmasken. Die Caritas-Werkstatt produziert diese, die anschließend vor allem den Oranienburger Allgemeinarztpraxen vermittelt werden sollen.



Märkische Wirtschaft fühlt sich durch Corona ausgebremst



Corona und die Wirtschaft : Bisher hat das Land 250 Millionen Euro Soforthilfe für kleine Unternehmen sowie Freiberufler und Selbstständige ausgereicht. Trotzdem wächst die Ungeduld bei Firmen, die das Geld noch nicht auf dem Konto haben.







Lehrer aus Mühlenbeck und Hohen Neuendorf senden vor dem Ferienstart Ostergrüße an Schüler



Corona und die Schulen : Heute beginnen die regulären Osterferien - die Lehrer der Mühlenbecker Käthe Kollwitz Gesamtschule und der Hohen Neuendorfer Waldgrundschule senden Botschaften an ihre Schüler. Das Lehrerkollegium aus Mühlenbeck erstellte eine Fotocollage, die Lehrerschaft aus Hohen Neuendorf entwarf einen Videoclip.







Blick über den Tellerrand: Corona in Brandenburg - diese Artikel sollten Sie gelesen haben



Corona in Brandenburg im Überblick : Das Corona-Virus hat Brandenburg im Griff. Täglich berichtet die MAZ über neue Fälle und darüber, wie die Menschen in Brandenburg mit Quarantäne, abgesagten Veranstaltungen und anderen Folgen der Pandemie leben. Die wichtigsten Geschichten rund um Corona sind hier in der Übersicht zusammengefasst.



Guten Morgen nach Oberhavel. Wir haben auch am heutigen Sonnabend die Corona-Lage im Landkreis im Blick. Wenn sich etwas tut, werden wir die aktuellen Infos hier vermelden. Kommen Sie gut durch den Tag und bleiben Sie gesund! Und - bitte halten Sie sich an die geltenden Reglungen von Eindämmungsverordnung und Kontaktverbot, so dass die Situation sich so bald es möglich ist, wieder entspannt!

Und damit verabschieden wir uns für heute aus dem Newsblog für Oberhavel. Kein guter Tag für den Landkreis, der den zweiten Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie vermelden musste.



Kommen Sie gut durch die Nacht und bleiben Sie gesund!





Heute unsere "MAZ-Heldin des Tages": Die Angst vor Corona ist ihr ständiger Begleiter



Corona und die Menschen : Die Oranienburgerin Manuela Kamin arbeitet seit 2004 als Reinigungskraft. Inmitten des grassierenden Corona-Virus dennoch zu arbeiten, ist für die 56-Jährige kein einfaches Unterfangen, ist doch ihr Immunsystem nach einer überstandenen Krebserkrankung geschwächt.







Gerade in der Krise wichtig: Blutspende in der Stadtparkhalle



Corona und die Folgen : In der Kremmener Stadtparkhalle veranstaltete das Deutsche Rote Kreuz am Freitagnachmittag eine Blutspendeaktion. Bis 17 Uhr waren Spenden möglich.



Corona-Modus: Was tun Ersthelfer im Notfall? Notarzt Torsten Reinhold gibt Tipps



Corona und die Folgen : Corona-Modus, Kontaktverbot, Abstand halten – doch was tun, wenn man als Ersthelfer einen Unfall miterlebt? Wir haben bei Torsten Reinhold, Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Oberhavel, nachgefragt.





Streit um Schutz bei Abiprüfungen - Lehrer fordern Schutz für die Abiturienten

Corona und die Schulen : Bildungsministerin Britta Ernst meint, die Schulen müssten selbst für Masken und Desinfektionsmittel zum Schutz ihrer Schüler sorgen, wenn die Prüfungen laufen. Das treibt Günther Fuchs, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Brandenburg, auf die Barrikaden.



+++ Dienstag, 17. März, 17.54 Uhr +++

In Oberhavel gibt es nun nachweislich sieben Corona-Kranke, wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag vermeldete. Zudem befinden sich 75 Menschen in häuslicher Isolation.

+++ Dienstag, 17. März, 17.41 Uhr +++

Die Kreisverwaltung Oberhavel schließt alle ihre Standorte ab Mittwoch wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus. Auch Kfz-Anmeldungen sind nur noch online möglich.

+++ Dienstag, 17. März, 17.19 Uhr +++

Die Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft hat am Dienstag alle ihre Spielplätze im Hennigsdorfer Stadtgebiet gesperrt. Grund ist die voranschreitende Corona-Pandemie.

+++ Dienstag, 17. März, 13.35 Uhr +++

In einer deutlich abgespeckten Form tagte Montagabend (16. März) Oberhavels Kreisausschuss in seiner vermutlich für längere Zeit letzten Sitzung. Beschlossen wurde ein kurzfristig vom Landrat eingereichter Antrag zusätzlicher Haushaltsmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie .

+++ Dienstag, 17. März, 13.33 Uhr +++

Auch in der Gemeinde Oberkrämer sind am Dienstag alle kommunalen Einrichtungen geschlossen worden – bis zunächst 19. April. Betroffen sind Gemeindehäuser, Jugendclubs, das Museum und mehr.

+++ Dienstag, 17. März, 13.30 Uhr +++

Auch wenn einige Regale in Supermärkten leer sind – es gibt keinen Engpass an Lebensmitteln oder Produkten des täglichen Bedarfs. Die Bundesregierung bittet ausdrücklich, von Hamsterkäufen abzusehen, die Versorgung ist gewährleistet.

Die Flatowerin Antje Dudziak ärgert sich darüber, wie sich manche Menschen angesichts der Corona-Krise vor allem in den Supermärkten benehmen. Sie kennt sich aus, sitzt sie doch selbst an der Kasse eines Supermarktes.

+++ Dienstag, 17. März, 12.26 Uhr +++

In Zeiten des Corona-Virus vermeldet Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse weitere Maßnahmen. Das Rathaus bleibt erst mal verschlossen, Ortsbeiräte tagen nicht, Glückwünsche werden nicht persönlich überbracht.

+++ Dienstag, 17. März, 10.52 Uhr +++

Wegen des Shutdowns stehen viele kleine Unternehmen in Brandenburg vor großen Problemen. Hilfen sind angekündigt, aber vieles bleibt noch unklar – deshalb richten die Regionalcenter der Wirtschaftsförderung eine Krisenberatung ein. Das Wirtschaftsministerium plant einen Runden Tisch.

+++ Dienstag, 17. März, 10.35 Uhr +++

Die Bundesregierung warnt die Bundesbürger ab sofort vor jeder touristischen Reise ins Ausland. Außenminister Heiko Maas ( SPD) sprach am Dienstagvormittag in Berlin eine formelle Reisewarnung aus. „Bitte bleiben Sie zu Hause! Das hilft Ihnen und anderen.“ Die Warnung vor touristischen Reisen gelte für Ziele weltweit.

+++ Dienstag, 17. März, 10.32 Uhr +++

Wie die Turm ErlebnisCity aus Oranienburg am Dienstag mitteilte, werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus mit sofortiger Wirkung umgesetzt. Damit bleibt das Spaß- und Freizeitbad ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen.

+++ Dienstag, 17. März, 10.29 Uhr +++

Auch die Leegebrucher Verwaltung reagiert auf die Corona-Pandemie und schließt ihre öffentlichen Einrichtungen. Auch die Sitzung der Gemeindevertreter wurde vorsorglich abgesagt.

+++ Dienstag, 17. März, 10.04 Uhr +++

Die MAZ-Redaktion berichtet auch am Dienstag über alle aktuellen Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie im Landkreis Oberhavel.

+++ Montag, 16. März, 20.04 Uhr +++

Und damit verabschiedet sich das MAZ-Team für den Montag aus dem News-Blog. Kommen Sie gut und gesund durch die Nacht, wir sind ab dem Dienstagmorgen wieder für Sie da.

+++ Montag, 16. März, 19.55 Uhr +++

Die Pressekonferenz des Landkreises Oberhavel vom Montagnachmittag ist in ganzer Länge hier noch einmal einsehbar (Übertragung via MAZ Oberhavel-Facebook-Livevideo):

Corona: Der Landkreis informiert gerade über die aktuelle Lage. Gepostet von MAZ Oberhavel am Montag, 16. März 2020

+++ Montag, 16. März, 19.52 Uhr +++

In Kürze sind in Brandenburg und damit auch für den Kreis Oberhavel neue Regelungen zu erwarten, was die Nutzung von Sport- und Freizeitstätten betrifft. Das hat Landrat Ludger Weskamp am Montag angekündigt. Zudem entfallen zunächst bis zum 15. Mai Kreistage sowie sämtliche Ausschuss-Sitzungen des Kreises.

+++ Montag, 16. März, 19.40 Uhr +++

Wenn wegen des Corona-Virus vor allem Ältere nicht mehr raus gehen sollten, will die Kremmener Stadtverwaltung ihnen jetzt unter die Arme greifen. Es soll ein Einkaufsvermittlungsservice auf die Beine gestellt werden.

+++ Montag, 16. März, 19.18 Uhr +++

„Nix Corona-Ferien“, sagt Schulleiter Thomas Meinecke vom Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf. Der Notfallplan stand schon bevor das Ministerium die Schließung von Schulen und Kitas angeordnet hatte. Während sich die Schüler ab Mittwoch um 7.50 Uhr online zum Unterricht anmelden müssen, unterrichten die Lehrer aus leeren Räumen.

+++ Montag, 16. März, 18.59 Uhr +++

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor dem beliebtesten Ausflugsziel Oranienburgs nicht halt. Der Tier- und Freizeitpark Germendorf schließt auf unbestimmte Zeit.

+++ Montag, 16. März, 18.40 Uhr +++

Oberhavels Kreistag geht in die Zwangspause: Angesichts der aktuellen Situation rund um die Ausbreitung des Corona-Virus wurde die für Mittwoch geplante, reguläre Sitzung des Kreistags abgesagt. Auf der sollte unter anderem die Einstellung zusätzlicher Haushaltsmittel zur Eindämmung und Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen werden.

+++ Montag, 16. März, 17.44 Uhr +++

Das Corona-Virus hat auch die Mobilität fest im Griff. Bereits seit letzter Woche ist schon kein Ticketkauf direkt beim Busfahrer mehr möglich, Fahrgäste werden gebeten, eine Ticket-App zu benutzen oder ihre Fahrscheine an einem Automaten zu kaufen. Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft zeigt aber große Kulanz. Wie Landrat Ludger Weskamp zudem am Montag mitteilte, verkehren die Busse am Mittwoch nicht mehr nach regulärem, sondern nach dem Ferienfahrplan .

+++ Montag, 16. März, 17.12 Uhr +++

Dass die Oberhaveler auch in Krisenzeiten zusammenhalten, zeigt das Engagement einiger Oranienburger. Sie stellen in diesen Tagen eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine, um vor allem ältere Personen, die zur Risikogruppe der Corona-Patienten zählen, mit dem Notwendigen zu unterstützen.

+++ Montag, 16. März, 16.54 Uhr +++

Nachdem bereits alle Orangerie- und Schlosspark-Veranstaltungen sowie Führungen und Bustouren in Oranienburg bis einschließlich 30. April abgesagt wurden, schließt ab Dienstag, 17. März, auch der Oranienburger Schlosspark und die Tourist-Information.

+++ Montag, 16. März, 16.52 Uhr +++

Auch die Stadt Hennigsdorf reagiert auf das Corona-Virus. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung und um Risikogruppen zu schützen, werden viele kommunale Einrichtungen der Stadt Hennigsdorf ab Dienstag, 17. März geschlossen.

+++ Montag, 16. März, 16.48 Uhr +++

In Oberhavel gibt es einen fünften Corona-Patienten. Es handelt sich dabei um eine Person aus der Gemeinde Glienicke/Nordbahn. Dies teilte Landrat Ludger Weskamp in einer Pressekonferenz mit.

+++ Montag, 16. März, 16.37 Uhr +++

Ab Mittwoch, den 18. März, schließt auch die Gemeinde Birkenwerder ihre gemeindeeigenen Einrichtungen. Ausschüsse und Sprechzeiten fallen ebenfalls vorerst aus.

+++ Montag, 16. März 15.49 Uhr +++

Ab sofort entfallen die offenen Sprechzeiten der Stadtverwaltung Oranienburg. Nur in zwingend notwendigen Fällen und nach vorheriger telefonischer Absprache können Anliegen persönlich bearbeitet werden.

+++ Montag, 16. März, 14.47 Uhr +++

Die Stadt Velten schließt mit sofortiger Wirkung alle Einrichtungen, lediglich das Veltener Rathaus bleibt geöffnet. Ab Dienstag und bis voraussichtlich zum Ende der Osterferien schließt die Verwaltung alle städtischen Einrichtungen.

+++ Montag, 16. März, 13.30 Uhr +++

Die Gemeinde Mühlenbecker Land schließt mit sofortiger Wirkung das Rathaus, sämtliche Gemeinderäume und alle Sportplätze. Das teilte Bürgermeister Filippo Smaldino am Montag mit.

+++ Montag, 16. März, 11 Uhr +++

Der Landkreis will auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation berichten und lädt am Montagnachmittag zu 16 Uhr in den Kreistagssaal.

+++ Sonntag, 15. März, 17.45 Uhr +++

Bislang – Stand: Sonntag, 15. März 2020 – gibt es im Landkreis Oberhavel vier bestätigte Fälle von am Corona-Virus erkrankter Personen. Ein 51-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf steckte sich offenbar im Urlaub in Südtirol an. Zudem erkrankten ein 38-Jähriger aus Liebenwalde, ein Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Mühlenbeck sowie ein 52-Jähriger aus Hennigsdorf. Damit verbunden befinden sich in Oberhavel gegenwärtig 45 Kontaktpersonen der Erkrankten in häuslicher Quarantäne. (Stand: Sonntag, 15. März, 17:45 Uhr, Quelle: Landkreis Oberhavel).

+++ Sonntag, 15. März, 14 Uhr +++

Regulärer Unterricht findet am Montag/Dienstag (16./17. März) an allen öffentlichen Schulen noch statt. An diesen beiden Tagen soll den Verwaltungen Zeit gegeben werden, Regelungen für die Notbetreuung zu treffen und vorzubereiten. Eltern, die ihre Schulkinder bereits am Montag und Dienstag bereits vorsorglich zu Hause lassen wollen, werden gebeten, die Schule darüber zu informieren. Laut Bildungsministerium gelten die Kinder auch dann entschuldigt, wenn keine schriftliche Entschuldigung vorliegt.

+++ Freitag, 13. März, 16 Uhr +++

Als weitere Maßnahme zur Reduzierung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschloss die Landesregierung Brandenburgs am Freitag (13. März), mit Wirkung zum Mittwoch (18. März) alle Schulen und Kindertagesstätten im Land zu schließen (Stichwort: „Betretungsverbot“). Die Schließung soll nach aktuellem Stand vorerst bis zum 19. April (Sonntag), dem letzten Tag der Osterferien, andauern.

+++ Freitag, 13. März, 12.11 Uhr +++

Wie die Kreisverwaltung am späten Freitagvormittag mitteilte, wurde im Landkreis Oberhavel ein zweiter Fall festgestellt, bei dem ein Mensch positiv auf den Corona-Virus getestet wurde. Das bestätigte Amtsarzt Christian Schulze am Freitagmorgen. Bei dem Patienten handelt es sich laut Kreisverwaltung um einen 38-jährigen Liebenwalder, der zuvor in Nordrhein-Westfalen unterwegs war und Kontakt mit einer mit dem SARS CoV2-Virus infizierten Person hatte. Der Mann war deshalb bereits vorsorglich in häusliche Isolation versetzt worden.

