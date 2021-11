Corona: Oberhavel Kliniken betreuen Covid-19-Patienten an allen drei Standorten

Oberhavel

In den Oberhavel Kliniken werden an allen drei Standorten des Klinikverbunds Covid-19-Patienten behandelt. Die Krankenhäuser in Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee verfügen über separate Covid-Bereiche, in denen Patienten mit einer Coronainfektion wohnortnah versorgt und betreut werden. Zusätzlich stehen insgesamt 30 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten zur Verfügung.

Je nach Bedarf können weitere Betten bereitgestellt und mit Beatmungsgeräten ausgestattet werden, Kapazitäten sind genügend vorhanden. Die Betreuung von stationären Patienten in den einzelnen Fachbereichen und die Behandlung von Akut- und Notfallerkrankungen sind neben der Behandlung von Covid-19-Patienten an allen Klinikstandorten der Oberhavel Kliniken rund um die Uhr sichergestellt.

Bei Beschwerden und Symptomen sofort in ärztliche Behandlung begeben

„Gerade in diesen hektischen Pandemiezeiten, wo eine Meldung die andere jagt, ist es für uns ganz wichtig, unsere Patienten zu beruhigen und klarzustellen: Wir sind für Sie in der gewohnten Qualität und Kompetenz an allen drei Standorten in Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee da“, betont Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH.

„Entgegen anders lautender Medienberichte ist es nicht geplant, in den Oberhavel Kliniken einen Standort als reines Corona-Krankenhaus einzurichten. Auch möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen: Zögern Sie nicht, sich bei akuten Beschwerden und Symptomen in ärztliche Behandlung zu begeben. Akute medizinische Erkrankungen müssen unverzüglich versorgt werden, um schwere Folgeprobleme und gefährliche Komplikationen zu vermeiden.“

Entbindende dürfen von einer negativ getesteten Person begleitet werden

Auch die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinik Oranienburg ist in gewohnter Weise für ihre Patienten da. Schwangere ab der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche können hier entbunden werden. Während der Geburt darf weiterhin eine Begleitperson unter der Voraussetzung anwesend sein, dass sie symptomfrei ist und über einen aktuellen negativen Corona-Test verfügt. Ein Wechsel dieser Person ist unter der Geburt nicht möglich.

Besuchsverbot in den Oberhavel Kliniken

Erst am vergangenen Dienstag hatten die Oberhavel Kliniken aufgrund der stark steigenden Corona-Fallzahlen ein Verbot für Besuche am Krankenbett erlassen. Ausnahmeregelungen vom absoluten Besuchsverbot gelten für die Begleitung von schwer erkrankten Kindern, Sterbenden und Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen. Angehörige setzen sich hierfür bitte vorab telefonisch mit der jeweiligen Stationsleitung in Verbindung.

