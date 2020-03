Corona: Oberhavels Kreisausschuss beschließt Handlungsfonds

Oranienburg

Es war vermutlich für längere Zeit die letzte Ausschusssitzung, die in Oberhavel noch stattfand. Am Montagabend tagte in Oranienburg der Kreisausschuss zu seiner regulären Sitzung, wenngleich diese mit stark abgespecktem Programm durchgeführt wurde. Anwesend waren Vertreter aller Fraktionen sowie zwei Gäste. Entschuldigt war Wolfgang Krüger ( CDU). Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich, einem der gegenwärtig geltenden Risiko-Rückkehrgebiete, hat sich der Vorsitzende des Kreistags auf eigene Initiative hin in eine 14-tägige heimische Quarantäne begeben, hieß es.

Ausschusssitzung findet unter besonderen Umständen statt

Getagt wurde mit einer neuen Sitzordnung, die angesichts der grassierenden Corona-Pandemie den allgemeinen Handlungsempfehlungen des Robert Koch Instituts und der Bundesregierung Folge leistete und für erheblichen Sicherheitsabstand zwischen allen Anwesenden sorgte. Zudem wurde die Tagesordnung einvernehmlich auf wenige Punkte zusammengeschrumpft. So entfielen unter anderem die insgesamt neun angekündigten Anträge der Fraktionen ersatzlos. Sie werden nun zu einem späteren Zeitpunkt behandelt.

Zusätzliche Haushaltmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie benötigt

Dringlichste Priorität hatte ohne Frage der vom Landrat kurzfristig eingebrachte Antrag zur Einstellung zusätzlicher Haushaltsmittel bis zu einer Million Euro zur Eindämmung des Corona-Virus. Diesem Antrag stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig zu. „Oberstes Gebot ist es für uns, die Handlungsfähigkeit des Landkreises und der Verwaltung zu erhalten“, sagte dazu die CDU-Fraktionsvorsitzende Nicole Walter-Mundt. Sie lobte zugleich das konstruktive Sitzungsverhalten aller Ausschussmitglieder. In der Sitzung hatte sie bereits an alle Ausschussmitglieder appelliert, „in der aktuellen Situation den Fokus allein auf die Sacharbeit zu legen, völlig unabhängig von Parteien und Fraktionen. Wir müssen jetzt in der Sache zusammenarbeiten und dürfen keine parteipolitischen Felder aufmachen“.

Wie werden zukünftig Eilentscheidungen getroffen?

In der Kreisausschusssitzung am Montag gelang dies, „es war ein gutes Miteinander", bestätigte Nicole Walter-Mundt. Landrat Ludger Weskamp nutzte im Anschluss der Sitzung die Gelegenheit, mit den Fraktionsvorsitzenden Abstimmungswege und Arbeitsmöglichkeiten der nächsten Wochen zu eruieren. Insbesondere die Frage, wie Eilentscheidungen angesichts vorerst aussetzender Gremien zukünftig möglich seien, galt es zu klären. Die Verwaltung prüft in diesem Zusammenhang nun die Nutzung digitaler Möglichkeiten wie Video- oder Telefonkonferenzen. Landrat Ludger Weskamp betonte in diesem Zusammenhang, die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen auch zukünftig in die wesentlichen Entscheidungsprozesse einbeziehen zu wollen, um ein gutes Miteinander und die Transparenz der getroffenen Entscheidungen zu wahren. „Trotz teils unterschiedlicher Meinungsbilder in den einzelnen Fraktionen, die auch zu einer Demokratie gehören, ist es wichtig, dass wir in so einem entscheidenden Moment wie jetzt alle an einem Strang ziehen“, unterstreicht Nicole Walter-Mundt.

Von Nadine Bieneck