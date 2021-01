Corona: Oberhavels Sieben-Tage-Inzidenzwert kratzt plötzlich an 200er-Marke

Oberhavel

Mit Stand vom Freitag, 15.01.2021 (12.00 Uhr), gibt es 691 bestätigte COVID19-Infektionen im Landkreis Oberhavel. Seit Donnerstag, 14.01.2021, sind 118 Neuinfektionen registriert worden. Derzeit befinden sich 645 Personen in häuslicher Quarantäne, 46 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (20), Fürstenberg/ Havel (13), Glienicke/Nordbahn (31), Gransee und Gemeinden (65), Hennigsdorf (97), Hohen Neuendorf (70), Kremmen (16), Leegebruch (16), Liebenwalde (11), Löwenberger Land (29), Mühlenbecker Land (53), Oberkrämer (30), Oranienburg (149), Velten (27) und Zehdenick (64).

Starker Anstieg des Inzidenzwertes

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Freitag, 15.01.2021, bei 196,8 (Quelle Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg, 15.01.2021, 08.00 Uhr). Weitere Neuinfektionen sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. Positiv auf das Coronavirus wurden zwei Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums getestet. Für einzelne Schüler wurde eine Quarantäne angeordnet. Die betroffenen Personen wurden direkt durch das Gesundheitsamt informiert. In der Oranienburger Pflegeeinrichtung „domino-world“ ist die Zahl der COVID19-Infektionen gestiegen. Es wurden vier Neuinfektionen registriert. Insgesamt sind 21 Mitarbeitende und 59 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden. Im Evangelischen Johannesstift Seniorenzentrum „Am Wasserturm" in Hohen Neuendorf sind seit der Erstmeldung am 08.01.2021 insgesamt sechs Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuletzt wurden drei Neuinfektionen registriert. Im Fall der Granseer Einrichtung für Menschen mit Behinderung „Haus Roofensee“ hat sich die Zahl der Infektionsfälle leicht erhöht: Betroffen sind hier nunmehr 17 Mitarbeitende und 22 Bewohnerinnen und Bewohner.

Drei weitere Oberhaveler verstorben

Bisher sind im Landkreis insgesamt 3.755 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 2.978 Personen sind bereits genesen, das sind 79,3 Prozent aller Fälle. Im gesamten Verlauf der Pandemie wurden 12.890 Menschen häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (158), Fürstenberg/ Havel (53), Glienicke/Nordbahn (216), Amt Gransee und Gemeinden (228), Hennigsdorf (604), Hohen Neuendorf (436), Kremmen (98), Leegebruch (126), Liebenwalde (46), Löwenberger Land (144), Mühlenbecker Land (302), Oberkrämer (233), Oranienburg (638), Velten (178) und Zehdenick (295). 86 Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben. Zuletzt verstarben ein 82-jähriger sowie ein 84-jähriger Hennigsdorfer und ein 79-jähriger Zehdenicker.

Maßnahmen bei Überschreiten der Inzidenz von 200

Sollte der Inzidenzwert in den kommenden Tagen die 200er Marke überschreiten, wird der Landkreis gemäß der Festlegung des Landes Brandenburg eine Allgemeinverfügung erlassen. Bei kumulativ mehr als 200 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage im Landkreis Oberhavel gilt ab dem Tag der Bekanntgabe:

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Ausübung von Sport nach Maßgabe sowie zur Bewegung an der frischen Luft ist Einwohnerinnen und Einwohnern Oberhavels nur bis zu einem Umkreis von 15 Kilometern der Landkreisgrenze gestattet. Versammlungen sind im Landkreis Oberhavel grundsätzlich untersagt.

