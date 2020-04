Corona-Pandemie: Aktuelle Zahlen aus Oberhavel am Donnerstag – zwei weitere Patienten verstorben

Oberhavel

Insgesamt 152 positiv getestete Corona-Infizierte sind seit Ausbruch der Pandemie im März in Oberhavel mit Datum von Donnerstag, dem 9. April, erfasst worden. Am Vortag waren es noch 149 (Mittwoch, 8. April). 75 der Infizierten befinden sich gegenwärtig in häuslicher Quarantäne, zehn Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Besonders traurige Nachricht am Donnerstag: Zwei weitere Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind verstorben. Bei ihnen handelt es sich laut Landkreis um einen 73-jährigen und einen 74-jährigen Mann. Ob die Patienten an Vorerkrankungen litten, wie der 81-jährige am Coronavirus erkrankte Mann, der am 20. März verstorben war, oder der 65-Jährige, der sich seit Anfang März in stationärer Behandlung befunden hatte und dessen Tod am 3. April vermeldet worden war, darüber machte der Landkreis keine weiteren Angaben. Landrat Ludger Weskamp sprach den Angehörigen der beiden zuletzt verstorbenen Männer sein tiefes Beileid aus. Er sagte: „Der Landkreis Oberhavel tut weiterhin alles, um die Gesundheit der Menschen in Oberhavel zu schützen."

Mehr als ein Drittel der Infizierten inzwischen geheilt

Insgesamt 63 Personen – und damit deutlich mehr als ein Drittel – von den 152 Erkrankten gelten inzwischen mit Stand vom Donnerstag als ambulant geheilt. Drei weitere Personen wurden als Corona-geheilt aus der stationären Behandlung entlassen. Damit stieg die Zahl der Geheilten wie schon in den Tagen zuvor stärker an als die Zahl der erfassten Neuerkrankungen.

Mehr als 1000 Oberhaveler – genau 1087 – stehen aktuell temporär zu Hause unter Quarantäne, da sie als begründete Verdachtsfälle gelten. Weitere 603 Menschen aus Oberhavel wurden zusätzlich häuslich abgesondert, da sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Negativ auf Corona getestet wurden bis heute 882 Menschen aus dem Landkreis, bei 205 weiteren Personen steht das Testergebnis hingegen noch aus.

Todesfälle sind deutliches Signal, Eindämmungsverordnung auch weiter zu befolgen

Seit rund vier Wochen gibt die Kreisverwaltung täglich den aktuellen Stand der erfassten Corona-Statistik im Landkreis bekannt. Naturgemäß steigt die Zahl der Erkrankten in dieser Statistik täglich an, werden doch die positiv getesteten Personen in der Region in der Summe seit Ausbruch der Pandemie erfasst und zusammengerechnet. Während Wissenschaftler und Ärzte nach wie vor davor warnen, dass die Spitze des Corona-Ausbruchs in Deutschland nach wie vor noch nicht erreicht sei, lassen die nackten Zahlen für den Landkreis folglich nur einen geringen Interpretationsspielraum zu. Dass inzwischen die Anzahl der geheilten Patienten stärker steigt als die Anzahl der neu Infizierten, mag positiv stimmen. Die Anzahl der gegenwärtig stationär aufgenommenen Covid19-Patienten schwankt seit Anfang April nur leicht, bewegt sich zwischen zehn und 18 Personen. Es ist eine Zahl von Patienten, die von den Oberhavel Kliniken gut bewältigt werden kann. Regulär stehen dort 27 Plätze in der eigens eingerichteten Corona-Intensivmedizinischen Abteilung zur Verfügung, die gegenwärtig bis auf 40 Plätze ausgebaut wird. Dass inzwischen jedoch in Oberhavel bereits vier Patienten gestorben sind, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ist zugleich dennoch ein deutliches Warnsignal. Ein Warnsignal, wie gefährlich diese Krankheit ist und dass Landkreis und Bevölkerung gut daran tun, nach wie vor die Einhaltung der Eindämmungsverordnung zu befolgen.

Von Nadine Bieneck