Corona-Pandemie: Erstmals mehr Geheilte als Erkrankte in Oberhavel

Erwartungsgemäß ist die Zahl der positiv auf den Coronavirus getesteten Personen in Oberhavel auch am Donnerstag (16. April) erneut angestiegen. 168 sind nun seit Anfang März im Landkreis an dem Virus erkrankt (Stand: Donnerstag, 9 Uhr). Am Mittwoch waren es noch 164 gewesen, in den letzten 24 Stunden kamen somit vier Neuerkrankte dazu.

Im Gegenzug gelten inzwischen 98 Viruserkrankte aus Oberhavel als wieder genesen. Damit gibt es nun 67 aktuell Erkrankte im Landkreis. Erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie gibt es damit in Oberhavel mehr geheilte Personen als Erkrankte. Nach wie vor entwickelt sich die Pandemie im Landkreis damit rückläufig, dauern die positiven Signale an.

Zahlreiche Oberhaveler nach wie vor in häuslicher Quarantäne

58 der aktuell erkrankten Personen befinden sich gegenwärtig noch in häuslicher Quarantäne (Mittwoch: 76), neun Personen müssen stationär behandelt werden (keine Veränderung zum Vortag). Fünf Oberhaveler sind im Verlauf der Pandemie verstorben.

1190 weitere Menschen aus Oberhavel stehen derzeit zusätzlich temporär zu Hause unter Quarantäne, da sie begründete Verdachtsfälle sind. Zudem wurden 688 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, da sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. 1001 Menschen wurden seit März inzwischen negativ auf das Coronavirus getestet, bei 189 Personen steht das Testergebnis derzeit noch aus.

Im gesamten Land Brandenburg hat sich die Zahl der Erkrankten von Mittwoch auf Donnerstag um 90 Neuerkrankungen auf nun insgesamt 2249 Corona-Erkrankte seit Ausbruch der Pandemie erhöht (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Circa 1070 dieser 2249 Menschen gelten inzwischen als geheilt, das sind 120 mehr als noch am Mittwoch. Im gesamten Land befinden sich gegenwärtig 214 Personen in stationärer Behandlung, davon werden 33 intensivmedizinisch beatmet. 79 Corona-Infizierte sind im Pandemieverlauf in Brandenburg bis heute verstorben.

„Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Oberhavel im Überblick“

Von Nadine Bieneck