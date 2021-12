Corona-Pandemie fordert weitere sieben Opfer – Eröffnung des Kreistagssaals als Impfzentrum rückt näher

Oberhavel

Die Corona-Pandemie hat weitere Todesopfer gefordert: Zuletzt verstarben zwei Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 57 und 92 Jahren aus Kremmen, Oranienburg, Hennigsdorf, Zehdenick und Birkenwerder. Aktuell sind auch insgesamt rund 45 Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kitas, Horte, Pflegeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum vom Mittwoch bei 436,4. Bisher sind im Landkreis insgesamt 14 363 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Mittwoch vergangener Woche wurden 942 Neuinfektionen registriert . 333 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Wie der Landkreis bereits angekündigt hatte, wird am Montag, 20. Dezember, eine neue Impfstelle im Oranieinburger Kreistagssaal öffnen. Die Vorbereitungen dafür laufen aktuell unter Hochdruck. Für die Impfstelle in der Havelstraße 3 hat der Landkreis die Öffnungszeiten jetzt konkretisiert: Bürgerinnen und Bürger können sich hier immer montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Geimpft wird mit den Vakzinen von BioNTech und Moderna.

Keine positiven Schnelltestergebnisse schicken

Aktuell erreichen das Gesundheitsamt zudem eine Vielzahl positiver Schnelltestergebnisse. Amtsarzt Christian Schulze weist deshalb darauf hin: „Jeder positive Schnelltest muss durch einen PCRTest verifiziert werden. Allein aufgrund eines positiven Schnelltestergebnisses ist eine Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt nicht möglich. PCR-Tests können beim Hausarzt oder der Hausärztin durchgeführt werden.“ Das Gesundheitsamt bittet deshalb darum, von der Zusendung positiver Schnelltestergebnisse abzusehen. Das gilt auch für Apotheken oder Teststellen. Zugleich weist der Landkreis Oberhavel darauf hin, dass aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und dem damit verbundenen enormen Aufkommen positiver Laborbefunde eine Benachrichtigung positiv auf das Coronavirus getesteter Personen gegebenenfalls erst zeitverzögert erfolgen kann.

Auch noch kurz vor den Feiertagen sind die mobilen Impfteams des Landkreises Oberhavel im gesamten Kreisgebiet im Einsatz, um an einem zügigen Voranschreiten der Impfkampagne auch in Oberhavel mitzuwirken. Das Impfen selbst obliegt der Verantwortung des jeweils vor Ort tätigen, beauftragten Impfpersonals. Es entscheidet unter anderem auch darüber, ob Auffrischungsimpfungen bereits nach fünf Monaten nach der Zweitimpfung verabreicht werden. Die Impfungen erfolgen mit dem Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer beziehungsweise seit Wochenbeginn mit Moderna.

Die Impfteams sind an vielen Stellen vor Ort

Die vom Landkreis beauftragten Impfteams sind demnächst an den folgenden Orten anzutreffen: Sonnabend, 11.Dezember von 9 bis 16 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Nord, Rigaer Straße 1, 16761 Hennigsdorf; Mittwoch, 15. Dezember, 12 bis 16 Uhr im Berufsförderungswerk, Kastanienallee 25, in Mühlenbeck; Sonnabend, 18. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im Rathaus Hohen Neuendorf, Oranienburger Straße 2, Hohen Neuendorf; Dienstag, 21. Dezember. von 15 bis 19 Uhr im Seniorenclub Wensickendorf, Hauptstraße 56. Darüber hinaus können sich Impfwillige weiter an ihre Haus- und Fachärzte wenden und sich dort über Impfangebote informieren. Eine Liste der Impfpraxen in Oberhavel findet sich hier: www.kvbb.de/patienten/impfpraxen.

Möglich sind neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung bereits länger als sechs Monate zurückliegt. Zweitimpfungen können jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrgenommen werden. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine ist unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und wird regelmäßig aktualisiert. Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber,Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare, die ebenso auf der Webseite des Landkreises zu finden sind. Eine Liste der aktuell vom Landkreis beauftragten Teststationen ist unter www.oberhavel.de/corona zu finden.

Biontech und Moderna stehen bereit

Seit dieser Woche kommt im Landkreis Oberhavel bei den mobilen Impfangeboten neben dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch das Vakzin von Moderna zum Einsatz. „Für eine schnelle Impf- und Booster-Kampagne spielen die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna eine wichtige Rolle. Beide mRNA-Impfstoffe sind gleichermaßen sehr gut für Erst,- Zweit- oder Booster-Impfungen geeignet.

Sie sind qualitativ gleichwertig und können bei Personen ab 30 Jahren gleich sicher zum Einsatz kommen“, erklärt Amtsarzt Christian Schulze. Beide Impfstoffe – BioNTech/Pfizer und Moderna – nutzen die mRNA-Technologie und haben nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts eine Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent. Für die Impfung soll bei unter 30-jährigen nur BioNTech eingesetzt werden, da in dieser Altersgruppe das Risiko des Auftretens einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung nach Impfung mit Moderna höher ist als nach BioNTech.

Von MAZonline