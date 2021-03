Corona-Schnelltest vor dem Bartschnitt? Friseure sind verunsichert und haben viele Fragen

Oranienburg

Seit dem 1. März haben Friseursalons in Brandenburg wieder geöffnet. Auch Elfi Dalcke, Inhaberin des Ladens Coiffeur Birgit in Oranienburg war froh, endlich wieder öffnen zu dürfen. Regelmäßig informiert sie sich über die Homepage des Landes Brandenburg über die neuesten Bestimmungen. Nach der Sitzung des Kabinetts wurde am Sonnabend, 6. März, eine Pressemitteilung mit dem Titel „Einzelhandel, Museen, Körpernahe Dienstleistungen – Öffnung am 8. März mit Auflagen“ veröffentlicht. Daraus ist zu entnehmen: „Wenn die besondere Eigenart der Dienstleistung das Tragen einer medizinischen Maske nicht zulässt, zum Beispiel Gesichtskosmetik, müssen Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen bestätigten negativen COVID-19-Test vorweisen oder vor Ort einen Selbsttest machen.“

Bei einigen Behandlungen muss die Maske abgenommen werden

Und schon war die Verunsicherung perfekt. Elfi Dalcke fragt sich nun, wie diese Tests zu organisieren sind, wer für die Beschaffung und Durchführung verantwortlich ist und wer dafür bezahlen soll. „Ich befürchte auch, dass diese Information noch gar nicht bei allen Friseuren und Kunden angekommen ist, weil sie so kurzfristig übers Wochenende bekannt wurde“, sagt die 58-Jährige. „Das betrifft ja auch die Bartpflege und zum Beispiel das Wimpernfärben.“ Elfi Dalcke hat sich sofort bemüht, Schnelltests zu besorgen, jedoch ohne Erfolg. Außerdem müsse der Schnelltest vor Ort in der Terminplanung berücksichtigt werden, da erst auf das Ergebnis gewartet werden müsse. „Das dauert ja sicher 20 bis 30 Minuten, bis ein Ergebnis vorliegt“, schätzt Elfi Dalcke.

Landkreis äußert sich auf Nachfrage

Die MAZ hat beim Landkreis Oberhavel angefragt. Sprecherin Ivonne Pelz erklärte: „Grundsätzlich sind Friseursalons und Angebote der körpernahen Dienstleistungen privatwirtschaftliche Unternehmen. Damit sind sie bei einer Öffnung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben der Eindämmungsverordnung selbst verantwortlich. Dort, wo das Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich ist, gehört zu diesen Voraussetzungen auch die Durchführung von Schnelltests. Für die Organisation sind die Unternehmen selbst verantwortlich. Die auf dem Markt verfügbaren Tests unterscheiden sich in ihrer Leistungsfähigkeit. Mindestkriterien für Antigen-Schnelltests werden durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut (RKI) festgelegt. Die Liste des PEI bietet einen Überblick über die Antigen-Tests, die nach Herstellerangaben die Mindestkriterien erfüllen.“ (Hier finden Sie nähere Informationen.)

Für Organisation sind Unternehmen selbst zuständig

Zur Finanzierung sagt sie: „Die Finanzierung der Tests vor Ort ist von den Unternehmen zu leisten. Zu beachten ist, dass das Testergebnisse tagesaktuell sein muss.“ Elfi Dalcke möchte mit gutem Beispiel voran gehen und auch selbst regelmäßig einen Corona-Test machen lassen, damit die Kunden Sicherheit haben. So sehen das auch ihre Angestellten. In der Antwort des Landkreises heißt es dazu: „Die Testung der eigenen Mitarbeitenden ist zu begrüßen. Sie obliegt dem jeweiligen Unternehmen selbst.“ Darüber wird Saloninhabern eine Kontaktaufnahme mit der Friseurinnung empfohlen, welche die Gesamtinteressen des Friseurhandwerks vertritt und gegebenenfalls auch Bestellungen für Schnelltests organisieren könnte.

Von Wiebke Wollek