Ist es nur eine kurze Verschnaufpause der Ausbreitung der Corona-Pandemie im Landkreis Oberhavel, oder zeigen die Maßnahmen zur Eindämmung bereits erste Folgen? Auf jeden Fall ist es ein Zeichen, das Hoffnung macht: Die Zahlen der Corona-Erkrankten stieg am Freitag deutlich langsamer als in den Tagen zuvor. Aktuell gibt es 29 am Virus infizierte Personen.