106 Oberhaveler, und damit fünf mehr als noch am Vortag, gelten am Dienstag laborbestätigt als am Corona-Virus infiziert. Damit steigt die Zahl der Erkrankten im Landkreis keinesfalls exponentiell, aber doch stetig an. Die gute Nachricht: 13 Erkrankte gelten inzwischen als geheilt.