Einen riesigen Rückgang von mit dem Corona-Virus infizierten Personen verzeichnete der Landkreis Oberhavel am Freitag. So vermeldete das Gesundheitsamt mit 68 Erkrankten (Stand: 8. Mai, 12 Uhr) einen Rückgang um 49 Personen im Vergleich zum Vortag. Am Donnerstag waren es noch 117 Erkrankte gewesen. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis 299 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Gegenwärtig befinden sich davon 64 Personen in häuslicher Quarantäne, vier Personen müssen stationär behandelt werden. Sechs Personen sind verstorben. 225 Personen gelten inzwischen als geheilt.

Die Covid19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (121), Oranienburg (41), Hohen Neuendorf (33), Velten (20), Glienicke/Nordbahn (19), Oberkrämer (13), Mühlenbecker Land (12), Löwenberger Land (7), Birkenwerder (6), Leegebruch (6), Liebenwalde (5), Zehdenick (7), Kremmen (4) und Amt Gransee und Gemeinden (5). In Fürstenberg gibt es nach wie vor keinen gemeldeten Fall.

2445 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, da sie begründete Verdachtsfälle sind. 2089 Menschen wurden seit März negativ auf das Virus getestet, bei 356 Personen steht das Testergebnis noch aus. Weitere 916 Menschen wurden häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Für die am Dienstag in der Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft durchgeführten Reihentests lagen derweil am Freitag nahezu alle Ergebnisse vor. Bei 240 getesteten Personen wurden 17 Neuinfektionen registriert. Die positiv getesteten Personen werden nun an einem anderen Standort häuslich isoliert. Da sich die Positivtests auf verschiedene Häuser der Unterkunft verteilen und die Mitbewohner als Kontaktpersonen gelten, müssen die derzeit geltenden Quarantäneanordnungen daher verlängert werden. Die Quarantäne für 57 Personen aus Haus 2 wurde derweil bereits zum Mittwoch aufgehoben. Sie können die Unterkunft seitdem durch eine Schleuse verlassen.

