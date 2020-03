Corona: Zahlen in Oberhavel steigen rasant – inzwischen 23 Erkrankte

Oberhavel

Die Zahlen von am Corona-Virus erkrankten Personen steigen im Landkreis Oberhavel rasant an. So gab es am Donnerstagnachmittag (Stand: 19. März, 15 Uhr) in Oberhavel 23 positiv auf das SARS CoV2-Virus getestete Personen. Dies teilte die Kreisverwaltung am späten Donnerstagnachmittag mit.

Zwei dieser Personen müssen stationär behandelt werden. Sie waren allerdings nicht wegen der Virus-Symptome in der Klinik aufgenommen worden. Die 23 Corona-Fälle verteilen sich derweil über den gesamten Landkreis: Eine Häufung von sechs Fällen gibt es in der Gemeinde Oberkrämer, jeweils drei COVID-19-Erkrankte sind in Hohen Neuendorf, Oranienburg und Glienicke/Nordbahn gemeldet. In Hennigsdorf, dem Mühlenbecker Land und in Velten sind es jeweils zwei Fälle, in Liebenwalde und dem Löwenberger Land je eine Person. Zudem befinden sich aktuell 293 Personen in temporärer Absonderung. Negativ auf das Corona-Virus getestet wurden in Oberhavel bislang 153 Menschen, 140 Testergebnisse stehen derweil noch aus (Stand: Donnerstag, 19. März, 15 Uhr, Quelle: Landkreis Oberhavel). Diese Zahlen können sich aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandamie in teils kurzen Zeitabständen jederzeit ändern.

Infotelefon berät in Verdachtsfällen

„Das Abstrichmanagement läuft in Oberhavel sehr gut", sagt Landrat Ludger Weskamp. Getestet wird bei begründeten Verdachtsfällen derzeit an den Kliniken in Hennigsdorf und Oranienburg. Weitere Stellen werden derzeit laut Landrat vorbereitet. Die Koordination der Testverfahren erfolgt über das Gesundheitsamt des Landkreises. „Mittels unserer Telefonhotline können sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen an unsere Fachleute im Gesundheitsamt wenden und werden hier umfassend beraten", so Weskamp. Das Infotelefon ist unter der Nummer 03301/6013900 geschaltet und ausschließlich für medizinische Rückfragen zum Corona-Virus sowie zur Information möglicher Erkrankter gedacht. Die Mitarbeiter sollen unter Fragen wie „Wie erkenne ich Symptome“ oder „Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um mich zu schützen?“ beantworte und Hinweise zum Verhalten von Bürgern, die in Risikogebiete gereist sind oder Kontakt zu Menschen haben, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben geben. Das Infotelefon ist gegenwärtig von Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr, besetzt, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

