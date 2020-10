Corona: Zahlen in Oberhavel steigen zweistellig – zehntes Todesopfer im Landkreis

Oberhavel

14 Corona-Neuinfektionen vermeldet der Landkreis Oberhavel von Montag (19. Oktober) zu Dienstag (20. Oktober, Stand: 12 Uhr). Insgesamt gab es am Dienstag damit 69 bestätigte COVID19-Infektionen in Oberhavel. 63 der Personen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen derweil stationär behandelt werden. Die aktuellen Infektionsfälle verteilen sich laut Kreisverwaltung auf Hohen Neuendorf (21), Oranienburg (14), Hennigsdorf (9), Mühlenbecker Land (8), Oberkrämer (6), Velten (2), Zehdenick (4), Kremmen (2), Löwenberger Land (2) und Birkenwerder (1).

525 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie im März bislang im Landkreis Oberhavel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zehn Personen sind laut des Gesundheitsamts an oder infolge einer Infektion mit dem Virus verstorben. Zuletzt verstarb bereits Mitte August – wie dem Gesundheitsamt in Oberhavel jedoch erst jetzt bekannt gegeben wurde – ein 65-jähriger Oberhaveler. Der Mann war zuvor mehrere Wochen in einer Berliner Klinik behandelt worden.

Landkreis warnt vor Verschwörungstheoretikern

Unterdessen warnt die Kreisverwaltung vor derzeit in verschiedenen Städten und Gemeinden in der Region in Umlauf gebrachten Flyern, in denen die Gruppierung „Ärzte für Aufklärung“ irreführende Informationen im Zusammenhang mit der Coronapandemie verbreitet. Unter anderem werde versucht, mittels der Gegenüberstellung einer „echten Pandemie“ und einer „Fake Pandemie“ die Infektionslage herunterzuspielen, heißt es. Die in den Handzetteln getätigten Aussagen seien dabei teilweise ungenau, teils gänzlich falsch, erklärt die Kreisverwaltung. Ärztekammern verschiedener Bundesländer haben sich bereits von der Gruppe distanziert.

In diesem Zusammenhang warnt auch Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze: „Diese Flyer versuchen bewusst, Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Sie bedienen sich dabei Verschwörungstheorien, etwa angeblich von der Bundesregierung geplanter Zwangsimpfungen. Das ist schlicht falsch. Richtig ist dagegen, dass wir vieles über das Coronavirus noch immer nicht sehr genau wissen. Vergleiche, zum Beispiel zwischen Coronainfektionen und einer Influenza, sind deshalb unangebracht.“

Die Kreisverwaltung rät allen Bürgern dazu, sich bei der Bewertung der aktuellen Lage auf solide Quellen zu stützen, beispielsweise auf die Informationen des Robert-Koch-Instituts, die unter dessen Website auf www.rki.de jederzeit abgerufen werden können. Auch der Landkreis Oberhavel selbst hat zahlreiche Informationen und Beratungsangebote auf seiner Webseite unter dem nachfolgenden Direktlink zusammengestellt: www.oberhavel.de/Bürgerservice/Gesundheit/Aktuelles-zum-Coronavirus

525 Oberhaveler seit Pandemiebeginn positiv auf Corona getestet

Von den 525 positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen sind mit Stand vom 20. Oktober 446 Personen seitdem wieder genesen. Das sind 85 Prozent aller Fälle. Insgesamt 6319 Menschen wurden bislang in Oberhavel negativ auf das Virus getestet, bei 480 Personen steht das Testergebnis derzeit noch aus. 2215 Menschen wurden im Verlauf der Pandemie häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die Gesamtzahl aller Fälle in Oberhavel seit März verteilt sich auf die folgenden Kommunen: Hennigsdorf (163), Oranienburg (96), Hohen Neuendorf (73), Glienicke/Nordbahn (33), Velten (25), Mühlenbecker Land (26), Oberkrämer (26), Birkenwerder (14), Kremmen (13), Zehdenick (14), Löwenberger Land (13), Amt Gransee und Gemeinden (11), Leegebruch (10), Liebenwalde (6) und Fürstenberg/ Havel (2).

