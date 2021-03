Corona: Zahlreiche neue Teststellen in Oberhavel

Oberhavel

Neben den vom Landkreis Oberhavel gemeinsam mit der Johanniter-Unfallhilfe und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eingerichteten Testzentren in Lehnitz und Gransee sowie den ehrenamtlich durch das DRK organisierten Teststellen in Zehdenick, Fürstenberg/Havel und Löwenberg hat der Landkreis Oberhavel zwischenzeitlich weitere Teststellen beauftragt. Hinzu gekommen sind Apotheken und Arztpraxen in Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Oranienburg, Leegebruch, Mühlenbeck, Velten, Schildow und Bergfelde. Eine Übersicht über die Teststellen ist unter www.oberhavel.de/corona abrufbar und wird fortlaufend aktualisiert. Es wird empfohlen, sich unter den angegebenen Kontaktdaten direkt bei der jeweiligen Teststelle über Öffnungszeiten und Terminbuchungen zu informieren.

Weitere Testkapazitäten für den Norden des Kreises gesucht

Der Aufbau flächendeckender Testmöglichkeiten in ganz Oberhavel schreitet damit gut voran. Weitere Testkapazitäten werden insbesondere noch für den Norden Oberhavels gesucht. Beim Landkreis registrieren lassen können sich unter anderem Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen, die kostenfreie Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels anbieten. Dafür ist eine E-Mail an verwaltungsstab@oberhavel.de notwendig. Weitere Informationen und Voraussetzungen sind der Allgemeinverfügung des Landes Brandenburg zur Beauftragung Dritter als Leistungserbringende zur Durchführung von Bürgertestungen zu entnehmen.

Von MAZonline