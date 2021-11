Corona auf dem Vormarsch: Oberhavel-Feuerwehren gehen auf Sparflamme

Oberhavel

Die aktuellen Corona-Infektionszahlen alarmieren auch die Feuerwehrführungen im Landkreis Oberhavel. Die meisten haben bereits in der vergangenen Woche die Ausbildungsdienste der Kinder- und Jugendfeuerwehren mit sofortiger Wirkung eingestellt. Und auch für die Einsatzkräfte stehen Maßnahmen an, wie sie vielfach bereits im vergangenen Winter gegolten hatten.

Eine zentrale Dienstanweisung seitens des Kreisbrandmeisters, wie diese zu Beginn der Corona-Pandemie für Oberhavel herausgegeben wurde und welche am 20. September 2020 aufgehoben worden war, ist allerdings nicht vorgesehen. „Die Wehrführer votierten überwiegend für einen Verzicht auf die einheitliche Vorgabe“, informierte Pressesprecherin Constanze Gatzke auf MAZ-Nachfrage. Hauptgrund dafür seien die unterschiedlichen Bedingungen und Möglichkeiten der Feuerwehren in den einzelnen Kommunen. Beispielsweise könne in einem großen Schulungsraum in kleinen Gruppen mit entsprechendem Abstand durchaus eine sichere Ausbildungsveranstaltungen abgehalten werden. In kleinen Gerätehäusern dagegen stelle sich das in der Regel schwieriger dar. „Eine zentrale Vorgabe würde hier immer den sichersten Fall annehmen und damit für alle die Ausbildung versagen.“

Jeder örtliche Träger regelt Maßnahmen in Oberhavel eigenverantwortlich

Somit seien die Regelungen der aktuellen befristeten Eindämmungsverordnung von jedem örtlichen Träger des Brandschutzes in eigener Zuständigkeit und Verantwortung umzusetzen. Constanze Gatzke: „Der Landkreis hat als Träger der weitergehenden Ausbildung (Kreisausbildung) ein Hygienekonzept aufgestellt und setzt dieses auch konsequent um.“

Noch in dieser Woche würden die Hygienekonzepte und Richtlinien für die neun Ortsfeuerwehren sowie die Staffel hauptamtlicher Kräfte der Stadt Oranienburg an die aktuellen Bedingungen angepasst. „Dazu wird es am Dienstagvormittag eine Zusammenkunft der Stadtwehrführung geben“, sagte auf MAZ-Nachfrage Jan Fielitz, stellvertretender Leiter der hauptamtlichen Kräfte. Insgesamt betreffe dies rund 280 Einsatzkräfte in Oranienburg. Wie bei anderen Arbeitgebern auch würden zweimal wöchentlich Tests zur Verfügung gestellt, wobei tägliche Tests im Gespräch seien, so Fielitz.

Maskenpflicht in Einsatzfahrzeugen

In Malz und Friedrichsthal, also in der Wache Nord, seien die Dienste der Kinder- und Jugendfeuerwehr komplett eingestellt worden, informierte Jens Pamperin. Darauf laufe es voraussichtlich auch für die übrigen sieben Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Oranienburg hinaus, so der 38-Jährige. Welche Maßnahmen seitens der Stadtwehrführung für die aktiven Kräfte beschlossen werden, so noch nicht absehbar. Ohnehin gelte seit der Wiederaufnahme der Dienste im vergangenem Mai eine Maskenpflicht. Auch in den Einsatzfahrzeugen, wo die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann, sind Masken zu tragen. Die veränderte Ausrückeordnung, wonach die freiwilligen Kräfte nach Möglichkeit nicht alarmiert worden sind, sei bereits im September wieder aufgehoben worden. „Das wurde aus Gründen der Effektivität zurückgenommen“, sagt Pamperin. Zuvor waren vorrangig die hauptamtlichen Kräfte zu den Einsätzen ausgerückt, um Kontakte zwischen den Mitgliedern der Ortswehren zu minimieren.

Obwohl die 123 aktiven Einsatzkräfte der vier Löschzüge in der Gemeinde Mühlenbecker Land zu gut 90 Prozent vollständig geimpft seien, „werden wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen“, kündigte Gemeindebrandmeister Lutz Strausdat an. Er habe bereits Ideen dafür entwickelt, so der Ortswehrführer. Diese werde er jedoch am Mittwoch noch gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern abstimmen.

Positiv Getestete müssen zu Hause bleiben

Neben den einzuhaltenden Abstandsregeln und der Maskenpflicht in den Einsatzfahrzeugen könnten nach ersten Vorstellungen die Mannschaftsstärken bei Einsätzen wieder auf das notwendige Maß minimiert werden. Außerdem solle es ausschließlich unvermeidliche Treffen geben. Das bedeutet, dass die Dienste wieder darauf beschränkt werden, die bloße Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten und turnusmäßige Ausbildungsdienste auszusetzen. „Das ist noch nicht entschieden, aber darauf wird es hinauslaufen“, so Strausdat. Ende dieser Woche werde es konkrete Anweisungen dazu in schriftlicher Form geben.

Bereits jetzt müssen alle Einsatzkräfte zu Hause bleiben, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, erläutert der Gemeindebrandmeister. Das gelte auch für die vollständig Geimpften. Als Sofortmaßnahme seien auch die Dienste der Kinder- und Jugendfeuerwehren zunächst bis zum Jahresende abgesagt worden. Da die meisten altersbedingt noch ungeimpft seien, solle so das Ansteckungs- und Erkrankungsrisiko minimiert werden. Die Jugendwehren der vier Ortsteile Mühlenbeck, Schönfließ, Schildow und Zühlsdorf zählen immerhin insgesamt 55 Mitglieder.

Ungeimpfte werden im Mühlenbecker Land nicht ausgeschlossen

Fest stehe für ihn allerdings bereits jetzt, dass die drei bis vier ungeimpften Einsatzkräfte im Mühlenbecker Land nicht vom Einsatzgeschehen ausgeschlossen werden sollen. „Ich habe schon gehört, dass dies anderswo praktiziert wird, aber ich sehe dafür keine Rechtsgrundlage“, so Lutz Strausdat.

