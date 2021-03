Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Donnerstag(11. März), bei 92,1. Bisher sind im Landkreis insgesamt 5.940 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Mittwoch (10. März) wurden 59 Neuinfektionen registriert. 219 Personen sind an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Zuletzt verstarben ein 85-jähriger Oranienburger und eine 93-jährige Hohen Neuendorferin.

Kitagruppe aus Glienicke in häuslicher Quarantäne

Weitere Neuinfektionen wurden in Gemeinschaftseinrichtungen registriert: In der Kita Zwergenland in Glienicke/Nordbahn sind ein Erwachsener und ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für eine Kitagruppe hat das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 212 (+4), Fürstenberg/Havel: 121 (+3), Glienicke/Nordbahn: 307 (+2), Gransee: 234 (+0), Großwoltersdorf: 28 (+0), Hennigsdorf: 835 (+4), Hohen Neuendorf: 728 (+8), Kremmen: 169 (+0), Leegebruch: 207 (+0), Liebenwalde: 80 (+1), Löwenberger Land: 226 (+3), Mühlenbecker Land: 405 (+2), Oberkrämer: 341 (+6), Oranienburg: 1.188 (+22), Schönermark: 15 (+2), Sonnenberg: 23 (+0), Stechlin: 45 (+0), Velten: 356 (+3), Zehdenick: 440 (+2).

Von MAZonline