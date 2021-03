Corona in Oberhavel: 37 Neuinfizierte –Inzidenzwert sinkt leicht

Oberhavel

Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor das Leben auch im Land Brandenburg. Für Oberhavel wurden laut brandenburgischem Gesundheitsministerium am Montag 37 Neuinfektion vermeldet. Vier Menschen starben mit oder an dem Virus. Der 7-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner, ist in Oberhavel wieder deutlich angestiegen und liegt nun bei 132,4. (Stand: 17. März, 8 Uhr).

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Oberhavel

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier gibt es alles wichtige aus Oberhavel:

Der MAZ-Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Oberhavel

Von RND/kha